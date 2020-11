VCW II verteidigt Zweitliga-Tabellenführung

Jetzt teilen:

WALDGIRMES - (mans). Der Siegeszug der Zweitliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden geht weiter. Die Schützlinge von Trainer Raimund Jeuck gewannen auch im Hessenderby beim TV Waldgirmes mit 3:0 (25:20, 28:26, 26:24) und verteidigten erfolgreich die Tabellenführung. 17 Punkte aus sieben Spielen, dieses Zwischenergebnis kann sich zweifellos sehen lassen.

In Mittelhessen musste Raimund Jeuck auf den Einsatz seiner Stammkräfte Chiara Fach (Rückenprobleme) und Paula Hötschl, die im Kader der Bundesliga-Mannschaft stand, verzichten. Ein Umstand, der sich durchaus im Spiel des Spitzenreiters bemerkbar machte. „Das war sicher nicht unser bestes Spiel“, befand Jeuck hinterher. Konnten die Gäste den ersten Satz noch deutlich für sich entscheiden, so kam in den Sätzen zwei und drei schon phasenweise Sand ins Getriebe. „Dabei ist Waldgirmes keine schlechte Mannschaft“, lagen für Jeuck die Gründe für so manche Schwächephase auch beim Gegner. Doch ein Spitzenteam, wie es die Bundesliga-Reserve des VC Wiesbaden nun mal ist, zeichnet nicht sich eben auch dadurch aus, dass es schlechtere Spiele noch für sich entscheiden kann. „Und so haben wir in den wichtigen Phasen des Spiels immer noch einen Zahn zulegen können“, freute sich Jeuck. In der Tat machte sein Ensemble in den Sätzen zwei und drei den Sack immer mit starken Aufschlägen und fulminanten Angriffsbällen zu. Und bleibt damit zur Zeit in der 2. Liga das Nonplusultra.