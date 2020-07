Viel positive Resonanz für Beachvolleyball-Hessenmeisterschaft des TV Waldgirmes

Mit Spaß und Spielfreude zu Platz fünf: Karl Schumann schlägt auf, Friedhelm Rücker sichert das Feld ab. Foto: Rücker

Lahnau-Waldgirmes (red). Ein Netz, Sand, ein bisschen Sonne und motivierte Spieler - mehr braucht es nicht, um einen tollen Sporttag zu verbringen. So auch bei der offenen Beachvolleyball-Hessenmeisterschaft der Ü 59-Senioren in Waldgirmes. Aus mehreren Bundesländern kamen die Akteure zusammen, aufgeteilt auf neun Teams, um sich in der Lahnaue bei besten äußeren Bedingungen gegenseitig die Klinke in die Hand zu geben.

Am Ende jubelten die amtierenden Deutschen Meister Ü 59, Michael Oldenburg (Turnerschaft Jahnvolk) und Rolf von der Lühe (VC Ober-Roden). Das Duo war nicht zu bezwingen und gewann das Endspiel standesgemäß und verdient mit 2:0. Die Kontrahenten Bernd Ruhs (SV Schwaig) und Thomas Bendikowski (TV Lengefeld) blieben chancenlos.

Auch aus heimischer Sicht war das Turnier ein sportlicher Erfolg. Als ältestes Team komplettierten Jochen Grauber/Norbert Klemm (beide TV Waldgirmes) das Podium. Die Deutschen Ü 65-Vizemeister machten insbesondere mit viel Spielwitz sowie starkem Aufschlag- und Abwehrspiel auf sich aufmerksam. Im "kleinen Finale" ließ das TVW-Duo Vereinskamerad Peter Kumpetz sowie dessen Ex-Bundesliga-Mitspieler Johann Klein (Hellerhofer SV) mit 2:0 abblitzen. Das TVW-Duo Karl Schumann/Friedhelm Rücker landete nach einem ungefährdeten 2:0-Sieg über Günter Fenten (TUS Iserlohn)/Andreas Wilker (Orplid Niddainsel) auf Rang fünf, nachdem es im Viertelfinale im Tiebreak gegen Ruhs/Bendikowski leichtfertig einen 10:0-Vorsprung noch verspielten hatte.

Turnierleiter Karl Schumann und sein Helferteam vom TV Waldgirmes ernteten nach der Siegerehrung viel Lob von den Teilnehmern dafür, dass es den Veranstaltern in Corona-Zeiten ganz kurzfristig gelungen war, eine attraktive Hessenmeisterschaft anzubieten und durchzuführen.