Volleyball-Juniorinnen gewinnen Hessenpokal

Die U 15 der JSG Waldgirmes/Wetzlar gewinnt mit Trainerin Kathrin Keller sowie den Spielerinnen Lotta Groh, Nia Koch, Lina Hoffmann, Lea Kratzheller, Emily Lang, Marie Keller und Milla Hermann den Hessenjugendpokal. Foto: JSG Waldgirmes/Wetzlar

WETZLAR - Einen Titel zum Abschluss der aktuellen Volleyball-Saison hat sich die weibliche U 15 der JSG Waldgirmes/Wetzlar beim Hessenjugendpokal im nordhessischen Frankenberg gesichert.

Bereits beim 2:0 (25:18, 25:11) im ersten Gruppenspiel gegen Bommersheim II unterstrichen die Juniorinnen ihre Ambitionen. Auch das anschließende Match gegen Gastgeber Frankenberg sorgte für ordentliche Stimmung in der Halle und nach einem erneutem 2:0 (25:9, 25:22) für viel Freude. Den Finaleinzug machte die U 15 von Trainerin Kathrin Keller mit einer konzentrierten Vorstellung und einem erneut ungefährdeten 2:0 (25:11, 25:13)-Sieg gegen Rauschenberg perfekt.

Das Endspiel bot dann ordentlich Nervenkitzel: Gegen Bad Soden gab die JSG erstmals einen Satz ab (21:25) und lag auch in Abschnitt bis kur vor Schluss hinten. Doch den Juniorinnen gelang noch die Wende - 26:24, Entscheidungssatz. In diesem ließen sie nun keinen Zweifel mehr am Pokalsieg, führten von Beginn an und unter der lautstarken Anfeuerung von den Rängen schlug der Ball schließlich zum verdienten 15:9 auf dem Hallenboden auf.

Derweil war auch die U 12 der JSG Waldgirmes/Wetzlar mit gleich zwei Teams erstmals bei einem großen Turnier, der Hessenmeisterschaft in Wiesbaden, im Einsatz. Für Team 1 war nach zwei 2:0-Siegen in der Vorrunde über die TSG Nordwest Frankfurt und die SG Johannesberg 1 im Achtelfinale die Luft raus. Nach einem 0:2 gegen Wiesbaden 5 folgten auch zwei Niederlage in den Platzierungsspielen gegen den SSC Vellmar und Johannesberg 2. Am Ende wurde es für die Juniorinnen der 13. Platz. Das zweite JSG-Team traf in der Vorrunde auf Wiesbaden 5 und Biedenkopf/Wetter. Beide Spiele gingen mit 0:2 verloren. Das Platzierungsspiel gegen Königsstein 2 ging knapp verloren und am Ende reichte es zu Platz 21 von insgesamt 24 Mädchenteams.