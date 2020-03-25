Mittwoch,
25.03.2020 - 16:00
3 min
Volleyball-Manager Friedhelm Rücker vom TV Waldgirmes äußert sich zur Corona-Krise
Friedhelm Rücker, Manager der Volleyballer des TV Waldgirmes, schreibt in unserem Gastbeitrag über das vorzeitige Saisonende im Volleyball, Olympia und das Krisenmanagement der Regierung.
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UNSER GASTAUTOR
Friedhelm Rücker, Jahrgang 1956, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Der Volleyball-Manager des TV Waldgirmes wohnt in Dorlar und ist selbstständiger
Berater für IT-Strategie
und Digitalisierung.
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