Volleyball: Miniturnier des TV Waldgirmes macht Spaß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Der TV Waldgirmes hatte mit einer großen Zahl an Helfern und Schiedsrichtern gerufen - und 36 aufgeregte Mädchen samt Eltern, Großeltern und Geschwistern folgten der Einladung der Volleyballabteilung. Das Miniturnier in der Sporthalle der Atzbacher Lahntalschule war für viele eine Wettkampfpremiere. Einer kleinen Trainingseinheit mit kurzen Wettkampf-Spielen folgten die Spiele um den Turniersieg. In der Gruppe "Oberliga" waren acht Mannschaften im Modus Zwei-gegen-zwei am Start. Die "Landesliga", im Modus Eins-gegen-eins war mit 20 Kindern so groß, dass sie in zwei Staffeln aufgeteilt wurde. Am Ende eines spannenden Wettkampfs wurden alle Mädchen zur Siegerehrung zusammengerufen, und jede erhielt eine Urkunde. Die ersten drei erhielten zusätzlich eine Freikarte des TV Waldgirmes, die sie für ein Spiel der ersten Damen-Mannschaft in der 2. Bundesliga oder der Drittliga-Männer aus der Lahnaue einsetzen können. Am 2. April (Samstag) soll es eine Neuauflage der Veranstaltung geben. (red/Foto: TV Waldgirmes)