Volleyball: TV Waldgirmes soll am 20. September starten

Elke Faust (links) und Christine Glaab sollen am 20. September wieder am Netz um Punkte kämpfen. Foto: Bär

Jetzt teilen:

Lahnau-Waldgirmes (red). Die Volleyballerinnen des TV Waldgirmes wissen seit Dienstag, auf welches Team sie zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga Süd treffen. Wie die Bundesliga GmBH mitteilte, starten die Lahnauerinnen am 20. September (Sonntag) um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen den VC Neuwied 77 in die Runde 2020/2021. Austragungsort ist wie gewohnt die Sporthalle der Lahntalschule in Atzbach. Zum ersten Mal auswärts ran müssen die TVW-Frauen dann am 27. September (16 Uhr) beim SV Lohhof.