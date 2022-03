Volleyball: U 13 der JSG Waldgirmes/Wetzlar hält gut mit

Das erfolgreiche U 13-Team der JSG Waldgirmes/Wetzlar: Lina Hoffmann, Sarah Schick, Emily Lang, Marie Keller und Trainerin Kathrin Keller. Foto: Verein

WETZLAR - Schöner Erfolg für die YoungVolleys der JSG Waldgirmes/Wetzlar: In der Besetzung Lina Hofmann, Marie Keller, Emily Lang und Sarah Schick versüßte sich der heimische Vertreter die Reise zu den U 13 Hessenmeisterschaften nach Vellmar mit Rang fünf.

Zwei Niederlagen stehen am Ende drei Siege gegenüber

Zum Auftakt gegen SC Königstein II zeigten die Spielgemeinschaft gleich ihr Können und feierte einen 25:10, 25:11-Sieg. Im Duell mit dem VC Wiesbaden II verpasste die JSG eine Satzführung und unterlag zunächst mit 24:26. Gute Netzaktionen brachten den Mittelhessen aber beim 25:19 den Ausgleich. Im entscheidenden Durchgang waren dann aber die Landeshauptstädter effektiver und holten sich das Match.

Das erste Überkreuzduell mit den Teams aus der anderen Vorrundengruppe führte Waldgirmes/Wetzlar gegen den VC Wiesbaden I. Einem 11:25 folgte in Abschnitt zwei ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass die heimische JSG trotz dreier Satzbälle mit 26:28 an den Konkurrenten abgeben musste. Gegen den VfL Marburg ließen es die YoungVolleys wieder krachen, das 25:17 und 25:19 bedeutete den Einzug ins Spiel um Platz fünf. Dort wartete der SC Königstein I. Die vorherigen Spiele steckten zwar allen in den Knochen, die JSG war jedoch spielerisch und mental stärker und sicherte sich mit 25:18 und 25:23 den Erfolg.