Anna Borowek geht seit 2018 für den TV Waldgirmes auf Punktejagd, vorher zeigte sie für die Biedenkopf-Wetter Volleys ihr Können. Die 24-Jährige kommt beim TVW überwiegend im Mittelblock zum Einsatz, kann aber auch auf den Diagonalen spielen. Die Studentin der Medizin wohnt in Gießen. Ihr Trainer Peter Schlecht hat sie in dieser Saison zusammen mit Christine Glaab zur Mannschaftsführerin ernannt. In ihrer Freizeit backt Anna Borowek gerne oder liest ein Buch. (tis)