Dienstag,
21.04.2020 - 19:00
2 min
Volleyballerinnen des TV Waldgirmes planen endgültig für die 2. Bundesliga
Die Volleyball-Bundesliga lockert das Lizenzierungsverfahren, damit es die Teams nach der Corona-Krise leichter haben. Beim TV Waldgirmes kommt das gut an.
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