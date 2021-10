Waldgirmeser trotzen dem Primus den ersten Satz ab

Jetzt teilen:

BLANKENLOCH/LAHNAU - Die Drittliga-Volleyballer des TV Waldgirmes haben sich in einem umkämpften Spiel beim noch ungeschlagenen Tabellenführer TSG Blankenloch mit 1:3 (22:25; 23:25; 25:17; 23:25) geschlagen geben müssen. Damit sind die Mittelhessen aber das erste Team, das gegen die Karlsruher in dieser Saison einen Satz gewann.

Direkt zu Beginn gelang es dem Gastgeber, auch dank guter Annahme, ein variables Spiel aufzuziehen und immer wieder über Schnellangriffe aus der Mitte zu punkten. Der TVW lief deshalb einem Fünf-Punkte-Rückstand hinterher, der dank einer Aufschlagsserie von Farzad Rasuli aber beim 15:15 wieder ausgeglichen wurde. Nach der Aufholjagd blieb die TSG am Satzende jedoch eiskalt und verwandelte den ersten Satzball zum 25:22.

Der Anfang in Durchgang zwei gehörte ebenfalls den Blankenlochern. Nach einigen Formationswechseln ging der Gast aber zur Satzmitte in Führung, zog jedoch letztlich mit 23:25 den Kürzeren.

Trotz des unglücklichen Endes starteten die Lahnauer konzentriert und erfolgreich in den nächsten Spielabschnitt. Vor allem Libero Tobias Rücker, der am Ende auch MVP-Silber holte, glänzte in Abwehr und Annahme und half tatkräftig dabei mit, dass der dritte Satz knapp an sein Team ging.

Im letzten Durchgang wurde es dann noch einmal richtig spannend. Waldgirmes überzeugte immer wieder mit einer starken Block- und Feldabwehr. Als es dann beim 23:24 darum ging, den Matchball abzuwehren, fand der letzte Aufschlag nur noch den Weg in Aus.