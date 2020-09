Waldgirmeser Volleyballerinnen wollen nächsten Schritt gehen

Der Lahn-Dill-Kreis hat genehmigt, dass die Volleyball-Wettkampfspiele in der Halle der Lahntalschule Atzbach mit bis zu 120 Zuschauern ausgetragen werden können. Dafür hat der TV Waldgirmes ein detailliertes Hygienekonzept erstellt und dabei auch den "Hygieneplan Corona LDK für die Nutzung der Turnhallen im Lahn-Dill-Kreis vom 01.08.2020 durch zugelassene Vereine" berücksichtigt. Das Hygienekonzept orientiert sich an der Vorlage der Volleyball-Bundesliga und erfüllt damit höchste Standards. Und so appelliert der Verein an seine Fans, folgende Regeln einzuhalten:

Wir halten den Mindestabstand von 1,50 Metern zu den anderen Gästen ein.

Dabei nutzen wir die vorgegebene Wege-Regelung, beachten die Abstands-Markierungen auf dem Boden und verhindern Ansammlungen von mehreren Personen.

Wir lassen uns vor dem Eintreten mit einem Spezialthermometer die Körpertemperatur messen.

Wir registrieren uns am Eingang mit unserem Namen und TelefonnummerWenn ihr mögt, könnt ihr den Anmeldezettel in der Anlage schon ausgefüllt mitbringen.

Wir desinfizieren uns beim Betreten der Halle und nach dem Spiel die Hände an den zur Verfügung stehenden Desinfektions-Stationen.

Wir tragen während der gesamten Zeit in der Halle einen Mundschutz (außer wenn wir ein Getränk zu uns nehmen). Essen können wir leider nicht anbieten.

Die Toiletten nutzen wir unter Einhaltung des Mindestabstandes von mindestens 1,50 Meter. Dazu darf immer nur ein Gast die Toilette betreten.

Bitte kommt nicht zu knapp, sondern etwa 30 Minuten vor Spielbeginn, damit alle Fans die Chance haben, rechtzeitig zum Spiel auf der Tribüne oder auf den Stühlen zu sitzen. (red)