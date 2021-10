Wichtiges Verfolgerduell für die TVW-Männer

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES - Nach dem jüngsten Auswärtssieg gegen den TSV Speyer steht für die Drittliga-Volleyballer des TV Waldgirmes das nächste Heimspiel in der Sporthalle der Lahntalschule in Atzbach an. Zu Gast ist am Samstag um 20 Uhr der TV Bliesen - ein altbekannter Gegner für die Mittelhessen.

Um weiterhin Anschluss an die Top Drei der Süd-Staffel zu halten, müssen die Waldgirmeser fleißig Punkte sammeln. Der direkte Tabellennachbar aus dem Saarland hat bisher ein Spiel weniger bestritten, reist dafür aber ebenfalls mit einem Sieg aus dem letzten Spiel an. Die stets ausgeglichenen Duelle der vergangenen Jahre versprechen eine spannende Partie. Der TV Bliesen, der nach dem Zweitliga-Aufstieg im Vorjahr direkt wieder runter musste, steht aktuell auf dem fünften Platz und verlor sowohl gegen TSV Speyer, den die Lahnauer zuletzt erfolgreich bezwangen, als auch gegen den Tabellenführer TSG Blankenloch, dem die Lahnauer immerhin einen Satz abluchsten - jeweils mit 0:3.

Beide Kontrahenten, die aktuell nur zwei Punkte von der Tabellenspitze trennen, haben den Anspruch, sich für die Finalrunde qualifizieren. Da es in der oberen Hälfte mehr als eng zugeht, befindet sich das TVW-Team um Trainer Lukas Zielinski derzeit "nur" auf dem vierten Platz. Dieser ist allerdings nach wie vor eine gute Ausgangslage für das Rundenziel Platz drei. Bereits am Samstag wird sich zeigen, wer im Verfolgerduell die besseren Karten hat und sich in der Spitzengruppe festsetzen kann. Gelingt es den Gastgebern, wieder auf eine gute Feldabwehr und variables Kombinationsspiel zurückzugreifen, dann werden sie vor heimischer Kulisse nur schwer zu schlagen sein.