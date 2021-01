Auf einigen Badminton-Spielfeldern wird nun geimpft

Die Entscheidung des Hessischen Badminton-Verbands, (HBV), die Saison abzubrechen, betrifft nicht die Badminton-Regionalliga Mitte und nicht die Oberliga Mitte, in der das BLZ Mittelhessen mit 6:2 Zählern auf Rang zwei liegt. Hier ist mit einer finalen Entscheidung erst Mitte Januar zu rechnen, weil die behördlichen Vorgaben aus mehreren Bundesländern berücksichtigt werden müssen. Zunächst einmal verschoben worden sind in der Region Mitte die südwestdeutschen Meisterschaften der Aktiven, die für das Wochenende 9./10. Januar geplant waren. Ob sie noch ausgetragen werden, hängt von einer Entscheidung bezüglich der deutschen Meisterschaften ab, die im Februar stattfinden sollen. Die südwestdeutschen Meisterschaften der Altersklassen (geplant vom 26. bis 28. März) werden ersatzlos gestrichen. Über die südwestdeutschen Meisterschaften der U22-Junioren (6./7. März) sowie die Ranglistenturniere der Gruppe Mitte in den Nachwuchs-Altersklassen (U13 bis U19) wird ebenfalls erst im Januar entschieden. (jf)