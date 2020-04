Aufstieg: Basketballer des TV Dillenburg sind von Entscheidung des Landesverbands abhängig

Michael Rüspeler, Präsident des Hessischen Basketball Verbands (HBV), und die HBV-Vizepräsidentin Spielbetrieb Karin Arndt haben die Basketball-Saison auf Hessenebene für beendet erklärt. Eine Regelung für Aufstieg und Abstieg wird zurzeit erarbeitet. Die HBV-Erklärung im Wortlaut: "Der Hessische Basketball Verband beendet den Spielbetrieb der Saison 2019/20 aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) (...) in allen seinen Ligen. (...) Es gelten die aktuellen Tabellen (12. 03. 2020) als Abschlusstabellen der Saison. Über die sich daraus ergebenden Auf- und Abstiegsregelungen kann der HBV derzeit keine Auskunft geben. Hier müssen wir die weitere Vorgehensweise der 2. Bundesliga und der Regionalligen abwarten, da unser Landesverband in Teilen davon abhängig ist. Diese Entscheidungen können allerdings noch bis in den April hinein offen bleiben. Der HBV und alle weiteren Gremien versuchen, in dieser schwierigen Frage bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dennoch bereits jetzt um Toleranz und Akzeptanz der zu treffenden Maßnahmen. Wir alle hätten uns ein schöneres und sportlicheres Ende der Saison gewünscht. Der Verband wird eine Lösung für die im Mai anstehenden Qualifikationsturniere erarbeiten und darüber rechtzeitig informieren. (...) Diese Entscheidung gilt auch für alle weiteren Maßnahmen, Tagungen, Lehrgänge und Sitzungen zunächst bis zum Ende der Osterferien. Wir bitten hier um euer aller Verständnis. (Quelle: www.hbv-basketball.de)