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Mittwoch, 01.04.2020 - 20:13
5 min

Aufstieg: Basketballer des TV Dillenburg sind von Entscheidung des Landesverbands abhängig

Wenn sich Thomas Welsch aussuchen könnte, in welcher Liga die Basketballer des TV Dillenburg in der kommenden Runde spielen dürfen, dann würde er sich für die Bezirksliga entscheiden. Als Tabellenzweiter der Kreisliga A wäre das Team des Trainers und Basketball-Bezirksvorstandsmitglieds aufstiegsberechtigt. Doch der Hessische Basketball Verband (HBV) wird eine Entscheidung in Sachen Auf- und Abstieg im Zusammenhang mit der abgebrochenen Saison frühestens im Laufe des Aprils treffen.

Dillenburgs Center Johannes Hubl (Mitte) nimmt im Rückspiel gegen Kinzenbach erfolgreich einen Wurf. Seine Mannschaft und er wären gegen Spitzenreiter Butzbach II ebenfalls gern angetreten. Es wäre am vergangenen Sonntag das Top-Spiel in der Kreisliga A gewesen. Foto: Sven Jessen

Dillenburgs Center Johannes Hubl (Mitte) nimmt im Rückspiel gegen Kinzenbach erfolgreich einen Wurf. Seine Mannschaft und er wären gegen Spitzenreiter Butzbach II ebenfalls gern angetreten. Es wäre am vergangenen Sonntag das Top-Spiel in der Kreisliga A gewesen. Foto: Sven Jessen

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Dillenburgs Center Johannes Hubl (Mitte) nimmt im Rückspiel gegen Kinzenbach erfolgreich einen Wurf. Seine Mannschaft und er wären gegen Spitzenreiter Butzbach II ebenfalls gern angetreten. Es wäre am vergangenen Sonntag das Top-Spiel in der Kreisliga A gewesen. Foto: Sven Jessen

Dillenburgs Center Johannes Hubl (Mitte) nimmt im Rückspiel gegen Kinzenbach erfolgreich einen Wurf. Seine Mannschaft und er wären gegen Spitzenreiter Butzbach II ebenfalls gern angetreten. Es wäre am vergangenen Sonntag das Top-Spiel in der Kreisliga A gewesen. Foto: Sven Jessen

Thomas Welsch würde die Basketballer des TV Dillenburg in der Bezirksliga gut aufgehboen sehen. Archivfoto: Sven Jessen

Thomas Welsch würde die Basketballer des TV Dillenburg in der Bezirksliga gut aufgehboen sehen. Archivfoto: Sven Jessen

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BASKETBALL: ENTSCHEIDUNG ÜBER AUFSTIEG UND ABSTIEG STEHT NOCH AUS

Michael Rüspeler, Präsident des Hessischen Basketball Verbands (HBV), und die HBV-Vizepräsidentin Spielbetrieb Karin Arndt haben die Basketball-Saison auf Hessenebene für beendet erklärt. Eine Regelung für Aufstieg und Abstieg wird zurzeit erarbeitet. Die HBV-Erklärung im Wortlaut: "Der Hessische Basketball Verband beendet den Spielbetrieb der Saison 2019/20 aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus (COVID-19) (...) in allen seinen Ligen. (...) Es gelten die aktuellen Tabellen (12. 03. 2020) als Abschlusstabellen der Saison. Über die sich daraus ergebenden Auf- und Abstiegsregelungen kann der HBV derzeit keine Auskunft geben. Hier müssen wir die weitere Vorgehensweise der 2. Bundesliga und der Regionalligen abwarten, da unser Landesverband in Teilen davon abhängig ist. Diese Entscheidungen können allerdings noch bis in den April hinein offen bleiben. Der HBV und alle weiteren Gremien versuchen, in dieser schwierigen Frage bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Wir bitten dennoch bereits jetzt um Toleranz und Akzeptanz der zu treffenden Maßnahmen. Wir alle hätten uns ein schöneres und sportlicheres Ende der Saison gewünscht. Der Verband wird eine Lösung für die im Mai anstehenden Qualifikationsturniere erarbeiten und darüber rechtzeitig informieren. (...) Diese Entscheidung gilt auch für alle weiteren Maßnahmen, Tagungen, Lehrgänge und Sitzungen zunächst bis zum Ende der Osterferien. Wir bitten hier um euer aller Verständnis. (Quelle: www.hbv-basketball.de)

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