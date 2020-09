Auftakt nach Maß für TVD

Badminton-Bezirksligist TV Dillenburg und (v. l.) Pascal Hartung, Felix Heusler, Tomas Hauptmann, Josefine Hof, Ann-Kathrin Fritz, Michael Manger und Christian Becker feiern einen 5:3-Auftakterfolg bei der SG Stadtallendorf/Schröck II. Foto: TV Dillenburg

Dillenburg (red). Mit zwei Punkten im Gepäck traten die Badmintonspielerinnen und -spieler des TV Dillenburg die Heimreise von ihrem Gastspiel in Schröck an. Beim Auftaktspiel zur neuen Saison in der Bezirksliga A gelang dem Team aus der Oranienstadt ein knapper 5:3-Erfolg bei der SG Stadtallendorf/Schröck II, mit dem man eine gelungene Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse des Badminton-Bezirks Wetzlar schaffte. Nach einem Jahr in der Bezirksliga B, in die man sich im Vorjahr freiwillig zurückzog, schlägt der TVD nun wieder eine Klasse höher auf. Durch den Sieg im Aufsteigerduell übernimmt Dillenburg sogar die Tabellenspitze in der Bezirksliga A.

Zunächst gerieten die Dillenburger in Rückstand, nachdem das Damendoppel von Josefine Hof und Ann-Kathrin Fritz in zwei Sätzen an die Gastgeber ging. Kurz darauf konnte aber das erste Herrendoppel von Thomas Hauptmann und Christian Becker für den Ausgleich sorgen, nachdem man sich ebenfalls nach zwei Sätzen durchsetzen konnte.

Die darauffolgenden Spiele verliefen relativ klar zugunsten des TVD. Pascal Hartung und Felix Heusler siegten im zweiten Herrendoppel sicher und sorgten für die erste TVD-Führung. Josefine Hof legte dann einen guten Auftritt im Dameneinzel hin, mit dem sie die Führung auf 3:1 ausbaute.

Vorzeitig etwas Zählbares für den TVD einzufahren verpasste dann Christian Becker im ersten Herreneinzel. Trotz eines guten Beginns und Führung ließ er im Verlauf der Partie stark nach, sodass er in zwei Sätzen knapp unterlag. Währenddessen musste sich Felix Heusler im zweiten Herreneinzel in der Verlängerung des ersten Durchgangs nach zwei vergebenen Satzbällen geschlagen geben, konnte dann aber im zweiten Satz aufdrehen und den Entscheidungssatz erzwingen. Hier konnte er eine Schippe drauflegen und sich das Spiel sichern, was vorzeitig mindestens das Unentschieden für sein Team bedeutete.

Die Chance zum Sieg bestand bei der 4:2-Führung dann noch im Mixed, welches Ann-Kathrin Fritz und Pascal Hartung bestritten, und im dritten Herreneinzel, in dem Michael Manger spielte. Der erste Satz im Mixed ging knapp an die Heimmannschaft, im zweiten fanden Fritz/Hartung dann immer besser ins Spiel. Sie gewannen Satz zwei, und auch der dritte Satz wurde dann eine sichere Angelegenheit. Mit dem fünften Punkt machten beide den Sieg ihrer Mannschaft klar, sodass auch die Zweisatzniederlage von Michael Manger im letzten Einzel zu verkraften war.

Mit dem am Ende etwas glücklichen, aber nicht unverdienten 5:3-Erfolg in der Fremde springt der TVD auch etwas überraschend an die Tabellenspitze der Bezirksliga A. "Dass der TVD direkt der erste Spitzenreiter der Saison sein würde, kam dann doch etwas überraschend, vor allem wegen des doch knappen Sieges. Doch die Konkurrenz, die allesamt Unentschieden spielte, half dabei mit und zeigte gleichzeitig, wie ausgeglichen die aktuelle Spielrunde doch werden wird. Dabei wird jeder gegen jeden in der Lage sein, punkten zu können, und es wird sich keiner seiner Sache zu sicher sein können. Daher ist die Tabellensituation auch nur eine Momentaufnahme, am Ende der Saison wird der TVD auch mit einem guten Mittelfeldplatz zufrieden sein dürfen", resümierte Christian Becker.

Noch vor dem Saisonstart in der Bezirksliga A hat die zweite Mannschaft des BV Gießen Hoppers die Segel gestrichen. Der Verein zog alle drei Senioren-Mannschaften vom Spielbetrieb zurück, da man durch die Corona-Pandemie nicht auf genügend Spielerinnen und Spieler zurückgreifen kann. Damit steht der erste Absteiger in der Bezirksliga A fest.

Das nächste Spiel des TVD findet am Sonntag in der Nassau-Oranien-Halle statt. Zu Gast ist der BC Linden.