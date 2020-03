August wäre ebenfalls ein schöner Monat

DIE WEITSPRUNG-SAISON 2020

9. Mai: Weitsprungmeeting Herborn (DM-Nominierungswettkampf; abgesagt, neuer Termin gesucht),



17. Mai: Springermeeting Garbsen (DM-Nominierungswettkampf),



23. Mai: Kurpfalz-Gala in Weinheim (DM-Nominierungswettkampf),



6./7. Juni: Deutsche Meisterschaften (DM) in Braunschweig,



24. Juli bis 9. August: Olympische Sommerspiele in Tokio (abgesagt, auf 2021 verlegt),



26. bis 30. August: Leichtathletik-Europameisterschaften in Paris. (jes)



Die Meeting-Absage aus Sicht der Stadtmarketing GMBH



Was bedeutet die Absage oder die Verschiebung des Weitsprung-Meetings aus Sicht der Herborner Stadtmarketing GmbH, die das Sportfest gemeinsam mit dem TV Herborn veranstaltet? Jörg Michael Simmer sagt: „Wir waren gerade dabei, mit dem Weitsprung-Meeting einen Event aufzubauen, der Herborn als Sportstadt wieder überregional auf die Karte gebracht hätte. So wie früher einmal der Adventslauf oder der Fußball-Oberligist FC 80 Herborn die Stadt bekannt gemacht haben. Im Olympia-Jahr 2020 hatten etliche starke Weitspringerinnen und Weitspringer aus den Kadern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes einen Start im Rehbergstadion beabsichtigt. Das Stadtmarketing unterstützt diese Veranstaltung weniger organisatorisch als finanziell. Das Gesamtpreisgeld für Männer, Frauen und die U-Altersklassen hätte einschließlich der Prämien für Rekorde 2800 Euro betragen. Das ist für ein solches Sportfest wirklich günstig. Noch einmal so viel Geld hätte für die technische Ausstattung bereitgestellt werden müssen. Grundsätzlich ist die Stadtmarketing GmbH zu allem bereit, was eine Neuansetzung des Termins im weiteren Verlauf des Jahres angeht. Wir dürften nur nicht zu einer unserer anderen Veranstaltungen in Konkurrenz treten.“ (jes)