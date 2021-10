Auszeichnung für Deborah Levi

Es läuft bei ihr: Deborah Levi und Bobpilotin vom Sprintteam Wetzlar. Foto: dpa

FRANKFURT - Der Zweierbob der Damen mit Pilotin Laura Nolte (22) und ihrer aus Siegbach-Oberndorf stammenden Anschieberin Deborah Levi (24) vom Sprintteam Wetzlar ist von einer Fachjury aus Sport, Politik und Gesellschaft zur diesjährigen "Juniorsportler-Mannschaft des Jahres" gewählt worden.

Die WM-Dritten und Juniorenweltmeisterinnen, die derzeit in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Peking 2022 auf der Olympia-Bahn testen, befinden sich damit in einer Reihe illustrer Preisträger ein. Im Einzel wurden seit 1978 beispielsweise Franziska van Almsick (1992), Timo Boll (1997) oder Magdalena Neuner (2007/2008) mit dem Junioren-Preis ausgezeichnet. In der Mannschaftswertung gewannen bei der letzten Wahl 2019 die Bahnrad-Teamsprinterinnen Lea Sophie Friedrich, Emma Götz und Alessa Pröpster.