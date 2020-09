Basketballer des TV Dillenburg starten eine Liga höher, aber zunächst ohne Zuschauer in die Spielzeit 2020/2021

Alle Augen sind auf den Ball und den Korb gerichtet: Mal sehen, was für Johannes Hubl (links im schwarzen Trikot) und seine Mitspieler vom TV Dillenburg in der Saison 2020/2021 so alles abfällt. Topscorer Noah Emrich (Dritter v. l.) ist allerdings nicht mehr dabei. Foto: Sven Jessen