Debus und Roos feiern in Leihgestern Crosslauf-Klassensiege

Oliver Debus (l.) von der LG Dill führt als Gesamtfünfter und M45-Sieger beim Zehn-Kilometer-Crosslauf in Leihgestern die Verfolgergruppe an. Foto: Helmut Serowy

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/LINDEN - Beim zweiten Crosslauf der TSG Leihgestern - zugleich fünfte Veranstaltung der Laufserie um den Mittelhessen-Cup 2021 - hat sich Oliver Debus von der LG Dill über zehn Kilometer den Klassensieg in der M45 geholt. Bianca Roos (Greifenstein/SC Oberlahn) war als Gesamtzweite über fünf Kilometer in der W45 erfolgreich.

Nachdem im vergangenen Jahr die zehnte Laufveranstaltung durch den Lindener Forst pandemiebedingt ausfallen musste, hatten sich die Organisatoren entschieden, in diesem Jahr den Lauf vom Frühsommer in den Herbst zu verschieben. Zugleich wollten sie den anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens erfolgreich durchgeführten Crosslauf aufleben lassen.

Weite Teile der abwechslungsreichen, aber auch anspruchsvollen Zehn-Kilometer-Strecke führten über unebene Waldwege mit kräftezehrenden Matschpassagen und quer liegenden Baumstämmen. Auch wenn der Rundkurs nur recht mäßig profiliert war, erwarteten die Starter unterwegs doch 150 Höhenmeter mit einer heftigen Steigung.

Etwas lockerer konnten die Fünf-Kilometer-Läufer ihre Runde mit 80 Höhenmetern abspulen. Bei herrlichem Sonnenschein zeigten sich die Crossläufer im Ziel durchgängig begeistert von der Strecke und von der Organisation.

Über zehn Kilometer feierten Alexander Talkenberg (SV Herbstein, 38:33 Minuten) und Carla Wüsten (TSG Leihgestern, 45:15 Minuten) Start-Ziel-Siege. Auf dem schwierigen Geläuf erreichte Oliver Debus von der LG Dill in der Vorbereitung auf die hessischen Crossmeisterschaften in Mengerskirchen als Gesamt-Fünfter in 42:06 Minuten einen sicheren Sieg in der M45.

Bianca Roos (Greifenstein/SC Oberlahn) lieferte sich über die Fünf-Kilometer-Distanz vom Start bis zum Zieleinlauf ein Duell mit Oiranne Perdrix um den Frauen-Gesamtsieg. Erst auf den letzten Metern setzte sich Orianne Perdrix in 22:04 Minuten knapp durch. Bianca Roos feierte mit dem zweiten Rang in 22:06 Minuten einen überlegenen Klassensieg in der W45. Die Männer-Konkurrenz gewann Christoph Rothmann (VfL Marburg, 18:11 Minuten). Bis 200 Meter vor dem Ziel hatte noch der Jugendliche Nico Debus (Team Naunheim) klar geführt, dann in einer scharfen Kurve allerdings den Abzweig vom Weg in den Wald verpasst und durch einen weiten Umweg erst als Zweiter die Ziellinie erreicht.

Laufserie wird am

6. November enden

Das verkürzte Programm der Straßenlauf-Serie um den Mittelhessen-Cup wird nun bereits am 6. November mit dem Zehn-Kilometer-Lauf der Winterlaufserie in Alten-Buseck enden, da die Winterlaufserie in Pohlheim erneut abgesagt wurde. Nach dem Zieleinlauf in Alten-Buseck wird die Veranstaltergemeinschaft alle Teilnehmer ehren, die sämtliche Serienläufe 2021 bestritten haben. Für die Saison 2022 hoffen alle, den Mittelhessen-Cup endlich wieder in gewohnter Weise durchführen zu können.