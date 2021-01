Die Saison hängt am seidenen Faden

Eine Veranstaltung wie der Dillenburger Stadtlauf lebt nicht nur von persönlichen Bestzeiten, sondern vor allem auch vom Gemeinschaftserlebnis in einem großen Läuferfeld. Ob die Sparkassen-Laufserie 2021 wie geplant am 25. April am Dillenburger Hofgarten starten wird, ist ungewiss. Archivfoto: Helmut Serowy