Diese Hängepartie dauert und dauert

Sven Kinski (49) spielt Schach, seit er acht Jahre alt ist. Für die Schachfreunde Anderssen Wetzlar geht er seit Ende der 1990er Jahre an die Bretter. In der Landesklassemannschaft kam er in der aktuellen Saison auf die ausgeglichene Bilanz von zwei Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen - allesamt gegen Spieler erzielt, die einen besseren DWZ-Score als Kinskis 1756 aufwiesen. Seit 2006 arbeitet Kinski im Vorstand der Schachfreunde mit, zurzeit ist er Vorsitzender des Vereins. Der 49-Jährige verdient sein Geld als Krankenpfleger.

Simon Martin Claus (43) ist Gründungsmitglied und Vorsitzender der Schachjugend Herborn. Beide Herborner Schachvereine - neben der Schachjugend gibt es den Schachklub - stellen seit einigen Jahren das Landesklasse- und das Bezirksoberliga-Team gemeinsam auf. Die "Erste" startet als Schachjugend, die "Zweite" als Schachklub. In der Landesklasse trat er in der aktuellen Saison dreimal an. Seine Ausbeute: ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage. Sein DWZ-Score beträgt 1523. Claus hat 1987 als Schüler mit dem Schachspielen begonnen - "vor fast 34 Jahren", sagt er. Nach Jahren als Lehrer an der Holderbergschule in Eschenburg ist er inzwischen Stellvertretender Schulleiter an einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Karben (Wetteraukreis). (jes)