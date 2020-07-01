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Mittwoch, 01.07.2020 - 19:04
3 min

DLV-Kaderathleten kommen am 22. August zum Weitsprung-Meeting nach Herborn

Das Weitsprung-Meeting in Herborn wird (wie zu Beginn der Coronavirus-Pandemie erhofft) im August eine zweite Chance bekommen. Die Herborner Stadtmarketing GmbH als Veranstalter und der TV Herborn als Ausrichter haben den Wettkampf für die besten Juniorinnen, Junioren und Aktiven in Deutschland für den 22. August neu ausgeschrieben.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Oliver Koletzko (TSG Wehrheim), im vergangenen Sommer mit 7,20 Metern Sechster bei den Männern, gehört zu den jungen Weitspringern, die sich am 22. August in Herborn für die Deutschen U18- oder U20-Titelkämpfe qualifizieren wollen. Archivfto: Sven Jessen

Oliver Koletzko (TSG Wehrheim), im vergangenen Sommer mit 7,20 Metern Sechster bei den Männern, gehört zu den jungen Weitspringern, die sich am 22. August in Herborn für die Deutschen U18- oder U20-Titelkämpfe qualifizieren wollen. Archivfto: Sven Jessen

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