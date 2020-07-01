DLV-Kaderathleten kommen am 22. August zum Weitsprung-Meeting nach Herborn

Oliver Koletzko (TSG Wehrheim), im vergangenen Sommer mit 7,20 Metern Sechster bei den Männern, gehört zu den jungen Weitspringern, die sich am 22. August in Herborn für die Deutschen U18- oder U20-Titelkämpfe qualifizieren wollen. Archivfto: Sven Jessen
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