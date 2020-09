DM-Medaillen bringen WM-Tickets

Jetzt teilen:

DILLENBURG - (red). Die Oberschelder Claudia und Dieter Lauterbach sicherten sich bei der Deutschen Meisterschaft der Einspännerfahrer am Wochenende im sächsischen Schildau Silber und Bronze und qualifizierten sich damit für die Weltmeisterschaft im französischen Pau.

Dieter Lauterbach und „Dirigent“ (Züchter und Besitzer: Heinz-Günther Reber) lieferten im Dressurviereck eine ordentliche Vorstellung ab und mussten lediglich Lars Krüger mit „FST Eleve“ und Fokko Strassner mit „Stradivari“ den Vortritt lassen. Der 22-jährige Nachwuchsfahrer ließ sich einen Start-Ziel-Sieg nicht nehmen. Claudia Lauterbach und ihr Schwerer Warmblüter „FST Velten“, im Besitz von Hermann Meuser (Arborn), fuhren in der ersten Teildisziplin auf Platz fünf.

„Direkt im Anschluss an die Dressur fand das Kegelfahren statt, der Kegelparcours war von der Linienführung anspruchsvoll und von der erlaubten Zeit ebenfalls knapp bemessen, sodass man schon zügig vorwärtsfahren musste, um innerhalb der erlaubten Zeit zu bleiben. Außerdem erhöhte der leicht abfallenden Fahrplatz in Schildau den Schwierigkeitsgrad“, gab Claudia Lauterbach einen Einblick in den Wettkampf, der coronabedingt ohne Zuschauer stattfand. Beide Oberschelder Gespanne blieben innerhalb der erlaubten Zeit, doch Claudia Lauterbach und 14-jährige Braune leisteten sich in ihrer Paradedisziplin einen Abwurf in der Schlangenlinie, der mit drei Strafpunkten geahndet wurde. Nach der Dressur und dem Kegelfahren führte Fokko Strassner vor Dieter Lauterbach und Claudia Lauterbach, gefolgt von Lars Krüger und Jens Motteler.

Am nächsten Wettkampftag startete Claudia Lauterbach und FST Velten früh in den Marathon und waren schnell und sauber in den Hindernissen unterwegs. Damit legte das Gespann die Messlatte für die Konkurrenz entsprechend hoch.

Fokko Strassner war ebenfalls flott in den Hindernissen und ließ sich den Tagessieg nicht nehmen. Dieter Lauterbach und sein flinker Fuchswallach verschenkten keinen Meter und fuhren auf Platz zwei dieser Teilprüfung, Dritte wurde seine Ehefrau Claudia. Sehr dicht dahinter folgte Jens Motteler (Baden-Württemberg).

In der kombinierten Wertung setzte sich der U21-Europameister Fokko Strassner durch und holte DM-Gold vor Dieter Lauterbach und Claudia Lauterbach. Es folgten Motteler und Routinier Klaus Tebbe (Neuenkirchen). Die beiden Oberschelder haben mit den beiden Podestplätzen auch die Tickets für die WM im französischen Pau gelöst und müssen nun FST Velten und Dirigent auf diesem hohen Leistungsniveau halten, bevor es Mitte Oktober ins Trainingslager nach Meißenheim und von dort aus direkt weiter nach Frankreich geht. Dritter Fahrer ist neben den Lauterbachs Fokko Strassner (Hannover). Erster Ersatzfahrer Jens Motteler, der, wenn noch ein vierter Startplatz genehmigt werden sollte, ebenfalls seine Koffer packen darf.

Die 17-jährige Nachwuchsfahrerin Anna-Marie Lass und ihr Deutsches Reitpony „Little-Foot“ konnten bei der DM mit ihrem Ergebnis in der Seniorenklasse zufrieden sein.

Unter den 24 Teilnehmer platzierte Lass sich in der Dressur auf Rang sechs, im Kegelfahren hatte sie einen Abwurf und kassierte noch 6,86 Strafpunkte für das Überschreiten der erlaubten Zeit. Den Marathon mit den acht Hindernissen absolvierten die Schülerin und ihr Pony erstmals und landeten auf Platz 17 der Teilprüfung. In der kombinierten Wertung bedeutete das Platz 14 für Lass.