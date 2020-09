Erster Saisonsieg für TV Dillenburg

Jetzt teilen:

DILLENBURG - (red). Die Reise der Herren-Basketballer des TV Dillenburg nach Heskem im Ebsdorfer Grund hat sich gelohnt, denn beide Teams gewannen ihre Auswärtspartien.

Das Bezirksligateam feierte mit dem 69:58 den ersten Erfolg in der neuen Liga. Bereits nach vier Minuten lag der TVD mit 15:4 vorne, dieser Vorsprung wurde ohne weiteren Führungswechsel souverän verteidigt. Wesentlich spannender war der Spielverlauf beim 60:45 der zweiten Mannschaft, wo das von Chris Jacobi und Daniel Gerth betreute Team noch mit einem Rückstand in das letzte Viertel ging. Der spektakuläre 18:2-Endspurt bedeute den zweiten Erfolg im zweiten Spiel.

Bezirksliga Herren, RSV Heskem – TV Dillenburg 58:69 (16:25, 31:39, 41:55): Jakup Ochowicz, der wegen Kreuzbandverletzung noch bis ins nächste Jahr nicht spielen kann, übernahm den Job auch der Trainerbank für den verhinderten Thomas Welsch. Und er fand die richtigen Worte, denn die Gäste legten mit einem Offensiv-Feuerwerk los. Nach zwei Dreiern von Jan-Luca Reeh und einem weiteren Dreier durch Christopher Jacobi lag Dillenburg nach vier Minuten mit 15:4 vorne. Durch die Distanztreffer konnte Dillenburg das Angriffsspiel nun sehr breit anlegen, die Distanzschützen mussten von Heskem nah bewacht werden, was zu viel Raum am Brett führte. Der TVD kontrollierte die Partie, der Zwischenspurt der Gastgeber zum 25:22 wurde mit einem 11:3-Lauf zum 36:25 (16.) souverän gekontert.

Der Start in die zweite Halbzeit wurde bei den beiden Auftaktniederlagen verschlafen, doch diesmal waren die Oranienstädter hellwach. Dem Heskemer Korberfolg direkt nach dem Seitenwechsel folgte ein weiter Dreier von Jacobi und zwei Treffer durch Sandro Jüdt – der TVD war direkt wieder in der Partie drin. Mit dem 57:36 nach 27 Minuten wurde die höchste Führung notiert, die Partie war entschieden. Keine besonderen Vorkommnisse gab es im Schlussabschnitt, die Gastgeber kamen nicht mehr gefährlich ran. Dillenburg feierte einen ungefährdeten Erfolg und ist nach drei Spielen in der neuen Liga angekommen. In der Wettkampfpause während der Herbstferien werden die Offensivsysteme verfeinert, um am 25. Oktober das Heimspiel gegen den TSV Atzbach erfolgreich zu gestalten.

TV Dillenburg: Chris Jacobi (20), Lars Müsse (14), Sandro Jüdt (8), Jan-Luca Reeh (8), Johannes Hubl (5), Efthimios Kalosin (4), Daniel Gerth (4), Kristijan Milosevic (2), Nikita Klimowitsch (2) und Tim Debus (2).

Kreisliga C Herren, RSV Heskem II – TV Dillenburg II 45:60 (15:15, 33:29, 43:42): Drei Viertel lang verlief das Spiel ausgeglichen mit leichten Vorteilen für den RSV. Dies lag vor allem an der hervorragenden Dreierquote der Gastgeber, die neun Dreier im Dillenburger Korb versenkten. Im Schlussabschnitt intensivierte Dillenburg die Manndeckung und legte besonderen Fokus auf die Distanzschützen. Diese Variante und die konditionellen Vorteile brachten die Wende in der Partie. Der 42:43-Rückstand zu Viertelbeginn wurde in eine 48:45-Führung nach 36 Minuten gewandelt. In den Schlussminuten dominierte der TVD, den Gastgebern ging die Luft aus und mit einem 12:0-Lauf wurde im zweiten Spiel der zweite Erfolg gefeiert.

TV Dillenburg: Alexander Jacobi (20), Tim Debus (10), Timon Schäfer (7), Nikita Klimowitsch (6), Kristijan Milosevic (5), Sandro Jüdt (5), Maximilian Jung (3), Efthimios Kalosin (2), Billy Broschkus (2), Lars Müsse, Jan-Luca Reeh und Constantin Jung.