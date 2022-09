Fechten: TVD-Vorbereitung mit Camp

Andernorts bereitete sich der für den Heidelberger Fechtclub/ TSG Rohrbach startende Dillenburger Fechter Mika Ehringhaus vor. Er startete in Biel in der Schweiz beim dortigen U20-Ranglistenturnier. 42 Fechter waren am Start und nach der Vorrunde mit vier gewonnenen und zwei verlorenen Gefechten war Ehringhaus Zehnter und somit direkt für die 32er-Runde qualifiziert. Er schlug seinen dortigen Gegner souverän mit 15:9, scheiterte im Viertelfinale und erreichte am Ende Platz neun.