Feldberglauf bereits abgesagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OBERUSEL - (red). Mit dem Feldberglauf, in diesem Jahr auf den 26. April terminiert, wird im Hochtaunuskreis eigentlich immer die Laufsaison eingeläutet. Die Freunde der etwas längeren Distanzen können in diesem Jahr „dem Ruf des Berges“ jedoch nicht folgen. Obwohl bis zu der beliebten Veranstaltung noch mehr als ein Monat Zeit ist, hat das Veranstalterteam der TSG Oberursel den hessenweit sehr beliebten Lauf bereits jetzt abgesagt. „Wir haben uns recht früh zu diesem Schritt entschieden, da wir ja im Vorfeld auch Planungssicherheit benötigen. In der jetzigen Situation ist es für uns sehr schwer, die vielen Helfer zu akquirieren, die man für eine Veranstaltung dieser Größe mit rund 300 Teilnehmern benötigt“, sagt Christian Spaich, einer der Macher hinter dem Lauf.