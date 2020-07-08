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Mittwoch, 08.07.2020 - 16:05
6 min

Fordernd für Kopf und Körper

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Franziska Keth ist beim RV Haiger-Rodenbach oft als Lehrgangsleiterin zu Gast. Am vergangenen Wochenende startete sie bei der Drei-Länder-Challenge mit Amani und war in ihren Wettbewerben auf vierte Ränge abonniert. Foto: Lorenz Pietzsch

Franziska Keth ist beim RV Haiger-Rodenbach oft als Lehrgangsleiterin zu Gast. Am vergangenen Wochenende startete sie bei der Drei-Länder-Challenge mit Amani und war in ihren Wettbewerben auf vierte Ränge abonniert. Foto: Lorenz Pietzsch

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Fotos
Franziska Keth ist beim RV Haiger-Rodenbach oft als Lehrgangsleiterin zu Gast. Am vergangenen Wochenende startete sie bei der Drei-Länder-Challenge mit Amani und war in ihren Wettbewerben auf vierte Ränge abonniert. Foto: Lorenz Pietzsch

Franziska Keth ist beim RV Haiger-Rodenbach oft als Lehrgangsleiterin zu Gast. Am vergangenen Wochenende startete sie bei der Drei-Länder-Challenge mit Amani und war in ihren Wettbewerben auf vierte Ränge abonniert. Foto: Lorenz Pietzsch

Jovanca Marie Kessler (RFV Dillenburg) und Leeonardi sind in der S*-Dressur weit vorn zu finden. Sie landen in der ersten Abteilung auf Rang vier. Foto: Lorenz Pietzsch

Jovanca Marie Kessler (RFV Dillenburg) und Leeonardi sind in der S*-Dressur weit vorn zu finden. Sie landen in der ersten Abteilung auf Rang vier. Foto: Lorenz Pietzsch

Die beiden erfolgreichsten Starterinnen aus den Reihen des RV Haiger-Rodenbach: links Jessica Tirjan auf Diamond´s Heart, rechts Fe Rockensüß auf Little Light of mine. Foto: Maren Borchers

Die beiden erfolgreichsten Starterinnen aus den Reihen des RV Haiger-Rodenbach: links Jessica Tirjan auf Diamond´s Heart, rechts Fe Rockensüß auf Little Light of mine. Foto: Maren Borchers

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WEITERES TURNIER IM AUGUST

Der Reitverein Haiger-Rodenbach kündigt für den 15. und 16. August ein weiteres Turnier an. Der Turniersamstag wird den Springreitern vorbehalten sein. Am Turniersonntag wird es eine Breitensportveranstaltung speziell für Anfänger und Jüngere geben: den "WBO-Kindertag" (WBO steht für "Wettbewerbsordnung", das Regelwerk, das im Reitsport für Breitensportveranstaltungen mit Wettbewerben gilt). In den digitalen Medien hat der RV Haiger-Rodenbach die Ankündigung für diese beiden Turniertage aus technischen Gründen zurückziehen müssen. Die Ausschreibung für den 15. und 16. August soll demnächst aber neu eingestellt werden. (jes)

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