Mittwoch, 08.07.2020 - 16:05
6 min
Fordernd für Kopf und Körper
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
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WEITERES TURNIER IM AUGUST
Der Reitverein Haiger-Rodenbach kündigt für den 15. und 16. August ein weiteres Turnier an. Der Turniersamstag wird den Springreitern vorbehalten sein. Am Turniersonntag wird es eine Breitensportveranstaltung speziell für Anfänger und Jüngere geben: den "WBO-Kindertag" (WBO steht für "Wettbewerbsordnung", das Regelwerk, das im Reitsport für Breitensportveranstaltungen mit Wettbewerben gilt). In den digitalen Medien hat der RV Haiger-Rodenbach die Ankündigung für diese beiden Turniertage aus technischen Gründen zurückziehen müssen. Die Ausschreibung für den 15. und 16. August soll demnächst aber neu eingestellt werden. (jes)
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