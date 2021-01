Große Feier bleibt nach Deborah Levis größtem Erfolg aus

Silber gewonnen oder Gold verloren? Bob-Anschieberin Ann-Christin Strack überlegt kurz, dann folgt die Analyse: "Wir sind mit den Starts nicht zufrieden. Aber vor allem unser zweiter Lauf war sehr gut. Da meine Pilotin Kim Kalicki und ich mit kleinen Blessuren zu kämpfen hatten, konnten wir uns nicht optimal vorbereiten. Deshalb haben wir definitiv Silber gewonnen", so die Gießenerin über Platz zwei bei der EM in WinterbergDie große Party verhinderte die Pandemie. "Jeder hat ein Radler getrunken, das war etwas langweilig. Das kennen wir auch anders", sagt die 27-Jährige mit einem Schmunzeln. Schon am Sonntag ging es zurück in ihre Wahl-Heimat München, wo sie sich auf den übernächsten Weltcup am Königssee vorbereitet. Für die Station in St. Moritz wurde Strack nicht nominiert, wird aber dem Duo Nolte/Levi für die dort stattfindende Junioren-WM die Titel-Daumen drücken. "Sie haben EM-Gold geholt, sind in starker Form. Sie schaffen das!" Dann könnten alle vier deutsche Schlitten ("Jeder ist ein Medaillen-Kandidaten") bei der WM in Altenberg starten. (tig)