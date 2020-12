2 min

Heiß auf Revanche im Eiskanal

Der dritte Platz in Sigulda ist Tina Hermann nicht genug. Vor dem Weltcup in Innsbruck-Igls schickt die Skeleton-Weltmeisterin aus Hirzenhain eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar