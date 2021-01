Hermann und Co. fahren um den EM-Titel

Greift in Winterberg an: Tina Hermann. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WINTERBERG/WETZLAR - Erstmals in dieser Saison macht der Tross der Skeleton- und Bob-Piloten halt in Deutschland. Der fünfte Weltcup steigt im nordrhein-westfälischen Winterberg.

An diese Bahn hat vor allem die aus Eschenburg-Hirzenhain stammende Tina Hermann beste Erinnerungen. Im Jahr 2018 gewann die aktuelle Skeleton-Weltmeisterin in Winterberg den deutschen Titel. Im vergangenen Winter verbuchte sie im Hochsauerland ihren ersten Weltcup-Sieg der damaligen Saison. Dieses Kunststück könnte die 28-Jährige im Rennen an diesem Freitag (14.30 Uhr) wiederholen. Bislang verfehlte Hermann in den jeweils zwei Rennen in Sigulda (Siebte und Dritte) und Innsbruck-Igls (Dritte und Vierte) den obersten Stockerl-Platz. Im Gesamtweltcup liegt sie auf Rang drei. Ein Sieg in Winterberg wäre gleichbedeutend mit dem Europameister-Titel.

Ebenfalls in Winterberg am Start sind die beiden heimischen Bob-Anschieberinnen Deborah Levi (Siegbach-Oberndorf) und Ann-Christin Strack (Gießen). Auch für sie geht es am Samstag (9.30 Uhr) nicht nur um Weltcup-Punkte, sondern mit ihren Pilotinnen Laura Nolte beziehungsweise Kim Kalicki auch um den EM-Titel.