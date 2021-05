Hochspringerin hält seit 44 Jahren den Kreisrekord

Jetzt teilen:

DRIEDORF - Die Dillkreis-Leichtathleten gratulieren an diesem Freitag Angela Schneider, die gleich mehrere Kreisrekorde im Hochsprung hält, zu ihrem 60. Geburtstag.

Dass eine Athletin, zweifache Deutsche Juniorenmeisterin und fünfmalige Nationalmannschaftsstarterin, nicht den Kreisrekord in ihrer Disziplin hält, ist ein extremer Gegensatz zu ihrer Kreisrekord-Nachfolgerin, deren höchster sportlicher Ertrag im Gewinn einer Hessischen B-Jugendmeisterschaft liegt. Auf Rosemarie Hieksch (TV Haiger) folgte Angela Schneider (TuS Driedorf) in der Kreisrekordliste. Die aus Gusternhain stammenden Athletin weist eine ungewöhnliche sportliche Vita auf: Von 1974 bis 1977 sprang sie jedes Jahr in einer neuen Altersklasse heute noch bestehende Kreisrekorde.

Glückliche Zufälle kennzeichnen damals wie heute das Finden sportlicher Talente. Dass der Siegener Traugott Seidel vor seiner Lehrertätigkeit in Mademühlen stellvertretender Abteilungsleiter der damals bundesweit bedeutenden Leichtathleten der Sportfreunde Siegen war und sich in seinem Einsatz für die Leichtathletik und in seinem Trainingswissen nicht überbieten ließ, waren solche Zufälle. Mit einem unauffälligen 1,28-Meter-Hochsprung begann Angela Schneider 1973 ihre bis 1978 währenden Leichtathletikjahre. Dass ihre Körpermaße - gertenschlank und jenseits der 1,70 Meter groß - bedeutend mehr versprachen, erkannte Trainer Seidel, und das Jahr 1974 beendete sie mit gesprungenen 1,61 Meter, noch heute Kreisrekord der Schülerinnen W13.

Zwei Hessische Meistertitel (im Stadion und in der Halle), der fünfte Platz bei den Deutschen Schülermeisterschaften, die 1,70-Meter-Besthöhe, der erste Platz in der Hessischen und der fünfte Platz in der Deutschen Bestenliste 1975 kennzeichnen den Weg des Duos Schneider/Seidel in die hessische Spitze. Der Eintritt in das Sport-Jugendalter 1976 bedeutete für sie kein "hintanstellen" in neuer Umgebung, im Gegenteil: Gewinn der Hessischen B-Jugendmeisterschaft, Steigerung der Besthöhe auf 1,77 Meter und Platz acht in der Deutschen Bestenliste. Durfte man noch eine Steigerung erwarten? Von Vorteil war die Dauerrivalität mit Susanne Kühne (TV Wetzlar). Beide sprangen auf gleichem Leistungsniveau nahe der 1,80 Meter. Bei zehn Hessischen Meisterschaften von 1974 bis 1978 war ein dritter Platz Angela Schneiders schwächstes Ergebnis, neunmal sprangen Angela Schneider und Susanne Kühne auf Platz eins oder zwei. Nahe der 1,80 Meter - aber welche der beiden wird als erste 1,80 Meter oder mehr überspringen? Die Glückliche war am 16. Juli 1977 Angela Schneider, als sie mit 1,81 Meter in Hofheim/Taunus Hessische B-Jugendmeisterin wurde. Damit war sie drittbeste Deutsche in ihrer Klasse und nahm in der Deutschen Frauen-Bestenliste 1977 den zehnten Platz ein. Susanne Kühnes Bestleistung blieb bei 1,78 Meter. Im Leichtathletikbezirk Gießen beziehungsweise in der nachfolgenden hessischen Region Mitte übersprangen seit 1968, dem Beginn des Fosbury-Sprungstils, nur acht Athletinnen 1,80 Meter oder mehr. Diese Reihe eröffnete 1972 Rosemarie Hieksch, ihr folgte 1977 Angela Schneider, die nun seit 44 Jahren den Kreisrekord hält und an diesem Freitag ihren 60. Geburtstag feiert.