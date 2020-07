In der Pause nichts verlernt

Dieter Lauterbach und "Dirigent" gewinnen das erste Turnier nach der Corona-Pause. Archivfoto: Katrin Weber

Dillenburg (csp/red). Mit einem Sieg hat der Oberschelder Einspännerfahrer Dieter Lauterbach das erste internationale Turnier nach der Corona-Pause abgeschlossen. Im badischen Bühl setzte er sich mit einem fast fehlerfreien Auftritt gegen 28 andere Teilnehmer aus insgesamt acht Nationen durch. Claudia Lauterbach fuhr mit "FST Velten" auf Platz drei.

"Unter strengen Corona-Auflagen hatte der Veranstalter in Bühl ein tolles Turnier auf die Beine gestellt, welches die Einspännerfahrer nutzten, um ihren Leistungsstand zu überprüfen", berichtete Claudia Lauterbach. Obwohl das Turnier noch keine offizielle WM-Sichtung war, verschaffte sich der Bundestrainer Eckhard Meyer (Hermannsburg) einen ersten Eindruck des Leistungsvermögens seiner Fahrer. Die Weltmeisterschaft der Einspännerfahrer findet Mitte Oktober im französischen Pau statt.

Claudia Lauterbach und "FST Velten" aus dem Besitz von Hermann Meuser (Arborn) mussten in Bühl schon relativ früh starten und zeigten eine fehlerfreie Dressur und konnte damit lange die Führung halten. Allerdings zogen die letzten Starter Annika Geiger aus Bayern und Jessica Wächter aus Aschaffenburg noch an ihr vorbei.

Aber "Dirigent" aus dem Besitz von Heinz Günter Reber (Eppstein) und Dieter Lauterbach an den Leinen bewiesen, dass man auch in der Dressur mit ihnen rechnen muss. Sie gaben eine brillante Vorstellung ab und übernahmen in der Dressur Rang eins.

Der Marathon fand bei sommerlichen Temperaturen und guten Bedingungen statt, sechs feste Hindernisse galt es möglichst schnell zu absolvieren.

Da das Team Lauterbach sich die Kutschen teilt, musste Claudia Lauterbach und der Schwere Warmblüter schon früh starten. Doch das Gespann zeigte, dass es die lange Zwangspause gut überstanden hat, und legte gleich an den ersten drei Hindernissen drei Bestzeiten vor. Der Sieg in dieser Prüfung war Claudia Lauterbach nicht mehr zu nehmen. Dieter Lauterbach und sein flinker "Dirigent" ließen es etwas gemütlicher angehen, da sie einen komfortablen Vorsprung aus der Dressur hatten, und fuhren auf Platz fünf. Auf Platz zwei fuhr der Luxemburger Franz Schiltz, gefolgt von Jens Motteler (Deutschland) und Marion Vignaud (Frankreich).

Beim Zwischenstand nach Dressur und Gelände lag Dieter Lauterbach vor Annika Geiger und Claudia Lauterbach. Auch im abschließenden Kegelfahren konnte das Gespann Claudia Lauterbach und "FST Velten" einmal mehr seine Klasse beweisen. Sie huschten fehlerfrei durch die Kegel und mussten am Ende lediglich 0,35 Zeitfehler hinnehmen, die aber am dritten Gesamtrang nichts mehr änderten. Annika Geiger und Dieter Lauterbach leisteten sich je einen Abwurf, was aber an Lauterbachs Gesamtsieg nichts mehr ändere.

Die erste offizielle WM-Sichtung steigt nun Anfang August auf der Anlage des Vierspänner-Fahrers Christoph Sandmann in Lähden, danach folgt ein weiteres Turnier Anfang September in Schildau.