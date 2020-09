Josefine Hof wird im Doppel Hessendritte

(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Vom TV Dillenburg starteten Josefine Hof und Louis Gubsch bei den hessischen Badminton-Meisterschaften in Hofheim (Taunus). Es war gleichzeitig das erste Badmintonturnier in Hessen seit Ausbruch der Corona-Pandemie und eine der größten genehmigten Indoor-Veranstaltungen. Im Dameneinzel der U17 verpasste Josefine Hof nicht zuletzt wegen eines ungünstigen Setzplatzes den Einzug ins Viertelfinale. Louis Gubsch meisterte die Auftakthürde im Jungeneinzel der U13 und hielt im Viertelfinale gegen die Nummer eins der Setzliste stellenweise gut mit, ehe er allerdings in zwei Sätzen ausschied, womit er Rang fünf belegte. Josefine Hof (l.) war zudem noch im Damendoppel der U17 im Einsatz, wo sie mit ihrer Partnerin Nia Weiland (2. v. l., PSV GW Wiesbaden) an Rang drei gesetzt war. Mit dem Sieg in Spiel eins zog das Duo auch ins Halbfinale ein und bestätigte den Setzplatz. Im Semifinale gegen das an Position zwei notierte Doppel entwickelte sich ein Match auf Augenhöhe, das Hof/Weiland allerdings knapp mit 17:21 und 18:21 verloren, womit für Hof neben Einzelrang neun Platz drei im Doppel blieb. red/Foto: TV Dillenburg