"Kinder dürsten nach Bewegung"

Jens Hofmann ist Lehrer an der Goetheschule in Wetzlar und hat zusammen mit Sven Hilk die Schulsport-Leitung übernommen. Er unterrichtet auch an der Lahntalschule in Atzbach die Fächer Sport und Politik und WirtschaftAußerdem ist er Koordinator am Regionalen Talentzentrum Sport für Wetzlar und den Lahn-Dill-Kreis und damit auch Ansprechpartner für die Lehrer-Trainer. Der 46-Jährige wohnt in Rodheim-Bieber. (tis)