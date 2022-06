Leichtathleten nutzen das Pfingswochenende

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Einige Dillkreis-Leichtathleten haben das umfangreiche Sportfestangebot am Pfingstwochenende wahrgenommen.

Carolin von Sommerfeld und Franziska Schubert (beide vom TV Haiger) starteten bei dem stark besetzten Sportfest der LG Mörfelden-Walldorf. Carolin von Sommerfeld steigerte ihre Saisonbestzeit im 100-Meter-Lauf auf 12,49 Sekunden und belegte damit in dem 23 Starterinnen starken Feld den siebenten Platz. Mit dieser Zeit steht sie in der aktuellen Regionsbestenliste der Frauen hinter den beiden zur deutschen Spitze zählenden Unter-zwölf-Sekunden-Sprinterinnen Rebekka Haase und Antonia Dellert (beide vom Sprintteam Wetzlar) auf dem dritten Platz.

W30-Athletin Franziska Schubert erreichte im 100-Meter-Lauf 13,63 Sekunden und beendete ihren ersten 800-Meter-Lauf nach 2:40,39 Minuten. Im Feld der zwölf Stabhochspringer belegte M50-Athlet Thomas Weber vom TV Dillenburg mit 2,80 Metern einen Platz im Mittelfeld.

Vier Aktive des LC Eschenburg starteten beim Pfingstsportfest in Baunatal. Samuel Eizenhöfer, derzeit stärkster Mittelstreckler im Dillkreis, gewann den 800-Meter-Lauf der Männer in 1:57,59 Minuten. Ein Leistungssprung gelang dem U20-Athleten David Kestel. Der Leichtathletik-Neuling lief auf der gleichen Strecke 2:09,08 Minuten. Der Vereinsvorsitzende der Eiershäuser, Peter Thum, lief in der Klasse M65 die 800-Meter-Strecke in 3:06,94 Minuten und Carola Müller beendete in der Altersklasse W50 den Lauf über zwei Stadionrunden nach 2:53,11 Minuten.

Ein Sportfest richtet die LG Eder alljährlich am Pfingstmontag in Allendorf (Eder) aus. Carolin von Sommerfeld nutzte den Schwung von Mörfelden und gewann den 100-Meter-Lauf der Frauen in 12,69 Sekunden. Der B-Jugendliche Moritz Klein (TV Dillenburg) steigerte seine persönliche 800-Meter-Bestzeit auf 2:14,06 Minuten. Im Weitsprung landete er bei 4,93 Metern.