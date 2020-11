4 min

Leichtathletik-Jahresrückblick: 2020 bot wenige Chancen, sich zu zeigen

Das Corona-Jahr 2020 hat in der Leichtathletik tiefe Spuren hinterlassen. Was Zeiten, Weiten und Höhen angeht, hat sowohl das Beteiligungsniveau an Wettbewerben als auch das Leistungsniveau Tiefen erreicht, die bis April dieses Jahres undenkbar schienen. Diejenigen, denen es mit dem Sport ernst war, haben allerdings einige Erfolge feiern dürfen.

Von Josef Heisinger