„Mister Speerwurf“ ist tot

Theo Klingelhöfer beim Speerwurf. (Foto: privat)

DILLENBURG - (josh). Einige Leichtathletikjugendliche des TV Eibelshausen zählten in den 1970er-Jahren zu den führenden Springern und Werfern im Bezirk Gießen, darunter der Speerwerfer Theo Klingelhöfer.

Er wurde 1966 als Vierzehnjähriger erstmals mit seinem 34,10-Meter-Speerwurf in der Kreisbestenliste geführt. Ihn als „Mister Speerwurf“ zu bezeichnen, wäre wahrlich keine Übertreibung, denn von 1966 bis 1976 führte er in sieben Jahren die Kreisbestenliste an und warf 1974 mit 59,42 Meter seinen persönlichen Rekord. Im Bezirk Gießen war er von 1968 bis 1976 jedes Jahr unter den zehn besten Werfern platziert. Herausragend war das Jahr 1970, als er Zweiter der Hessischen Jugendmeisterschaft wurde, in der Hessischen Jugendauswahl startete und im Bezirk Gießen zweitbester Werfer in der Männerklasse war. Nach einer berufsbedingten Pause von 1977 bis 1986 begann er 1987 aufs Neue mit dem Speerwerfen und erreichte bis 1998 alljährlich einen Bestenlistenplatz unter den führenden zehn Werfern. Nach einer Änderung der technischen Daten des Speers (in Folge des ersten 100-Meter-Wurfs im Jahr 1984) wurden geringere Weiten erzielt. In der ewigen Bestenliste des Dillkreises mit dem „neuen“ Speer steht Theo Klingelhöfer mit 51,14 Meter, geworfen 1988, an neunter Stelle. Im Kreisvorstand der Leichtathleten war der Betriebswirt einige Jahre als IT-Beauftragter tätig. Nach langer Krankheit ist Theo Klingelhöfer dieser Tage im Alter von 68 Jahren verstorben.