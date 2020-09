4 min

Motocross: MSC Sechshelden erlebt als Gastgeber einen späten Auftakt zur Hessencup-Saison

Das hat es in der Geschichte des Motocross-Hessencups wohl noch nie gegeben - einen Saisonauftakt im Spätsommer statt wie gewohnt im März oder im April. Der MSC Sechshelden als Gastgeber platzierte in den ersten Rennen für 2020 gleich ein paar Fahrer aussichtsreich in den einzelnen Läufen.