MSC Sechshelden ist nach der Rennserie 2020 erfolgreichster Motocross-Verein in Hessen

Bis Mitte des Jahres sah es so aus, als würde gar kein Motocross-Rennen stattfinden können. Doch nach der Auftaktveranstaltung im August in Sechshelden haben sich drei weitere Vereine dazu entschieden, Rennen unter strengen Auflagen durchzuführen. Am Ende dieser kleinen Serie steht der MSC Sechshelden als erfolgreichster Motocross-Verein in Hessen da.

Von Danny Pfeiler