Online-Lehrgang zur Kinderleichtathletik

DILLENBURG - (red). Der Hessische Leichtathletikverband (HLV) bietet am Dienstag, 15. Dezember, eine Online-Fortbildung „Kinderleichtathletik in Coronazeiten“ an.

Im Zuge des zweiten Lockdowns ergeben sich viele Schwierigkeiten für Vereine, Trainer und Übungsleiter, wie sie ein ansprechendes und motivierendes Training umsetzen können. Hierbei kristallisieren sich insbesondere folgende zentrale Fragen heraus: Wie kann man ein Leichtathletik-Training in Coronazeiten anbieten? Wie halte ich Kontakt zu meiner Trainingsgruppe? Wie kann ich das Training trotz der Distanz interessant und motivierend gestalten? Welche Tools und Utensilien kann ich wie einsetzen?

Im Lehrgang stellt der HLV Ideen und Konzepte für Online- und Outdoor-Training vor, die unter den aktuellen Corona-Hygiene-Regeln in der Kinderleichtathletik umgesetzt werden können. Mit Spielen und Aufgaben sollen die Kinder zum Training motiviert werden und Spaß am gemeinsamen Online-Training und eigenständigen Outdoor-Training haben.

Termin am 15. Dezember

Als Referentinnen dienen Katrin Kollmeyer und Sabrina Müller, die beide seit vielen Jahren selber Training für die Kinderleichtathletik planen und durchführen. Anmeldungen für den Online-Lehrgang, der am 15. Dezember in der Zeit von 17 bis 19 Uhr durchgeführt wird, werden ab sofort online unter www.hlv.de entgegengenommen