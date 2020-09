Punkte bleiben in Dillenburg

Gelungener Saisonauftakt gegen den BV Hungen: Die U17 des TV Dillenburg mit (v. l.) Lena Sommavilla, Louis Gubsch, Josefine Hof, Lily Herrmann und Ole Bastian holt den ersten Sieg. (Foto: Christian Becker)

DILLENBURG - (red). In den ersten Heimspielen der neuen Spielzeit behielten die Badmintonspielerinnen und -spieler des TV Dillenburg alle Punkte daheim. Die Erwachsenen in der Bezirksliga A und der Nachwuchs in der U17/U19 Miniklassen verließen das Parkett jeweils als Sieger.

Bezirksliga A, TV Dillenburg – BC Linden 5:3: Gegen das beste Team, das aus der Vorsaison in der Spielklasse verblieben ist (Linden wurde hinter den ersten drei Teams, die aufstiegensind, Vierter), war sich Dillenburg der Schwere der Aufgabe bewusst. Jedoch fehlten aufseiten der Gäste drei Stammspieler, was dem TVD entgegenkam.

Die Partie startete auf Augenhöhe, beide Herrendoppel brauchten einen dritten Satz zur Entscheidung. Zuvor hatte das Damendoppel von Josefine Hof und Sarah Kristin Schwehn, die diesen Spieltag neu in die Mannschaft kam, mit einem deutlichen Sieg für die 1:0-Führung gesorgt.

Felix Heusler und Pascal Hartung konnten im zweiten Herrendoppel mit einem knappen Erfolg das zweite Spiel des Tages für den TVD einfahren, während Tomas Hauptmann und Christian Becker es im ersten Herrendoppel nicht schafften, ihre Führung im dritten Satz ins Ziel zu retten. Durch ihre Niederlage ging es mit einer 2:1-Führung in die Einzel.

Josefine Hof hatte im Dameneinzel keine Mühe und siegte erneut klar. Damit erwies sie sich erneut als Punktegarantin und baute die Führung wieder aus. Mit einer „Portion Wut im Bauch“ ging Christian Becker nach der unnötigen Doppelniederlage ins erste Herreneinzel. Zusätzlich hatte er nach der vermeidbaren Einzelniederlage aus der Vorwoche noch etwas gutzumachen. Dies zeigte sich auch im Spiel. Auch nach klar gewonnenem ersten Satz blieb das Tempo hoch, sodass Satz zwei noch deutlicher für Becker ausfiel und dem TVD das vorzeitige Unentschieden sicherte.

Im zweiten Herreneinzel gewann Felix Heusler Satz eins recht klar. Der zweite Satz fiel am Ende dann deutlich enger aus und war geprägt von knappen Entscheidungen und Wiederholungen. Trotzdem gelang es Heusler, sich in der Verlängerung durchzusetzen und seiner Mannschaft erneut den Siegpunkt zu bescheren, nachdem er bereits im letzten Spiel den entscheidenden fünften Punkt erzielte.

Michael Manger musste sich anschließend im dritten Herreneinzel in zwei Sätzen geschlagen geben, das Mixed von Ann-Kathrin Fritz und Tomas Hauptmann verlor ebenfalls. Das waren zwar die Anschlusspunkte zum 3:5 für die Gäste aus Linden, war aber letztlich nicht mehr entscheidend über Sieg und Niederlage. Der TVD siegte damit zwar knapp, aber verdient und verteidigte somit auch die am ersten Spieltag eroberte Tabellenspitze

Mitaufsteiger TV Weilburg folgt auf Rang zwei. Das nächste Spiel steht erst in rund einem Monat an, wenn der TVD am 25. Oktober auswärts in Gießen auf BLZ Mittelhessen trifft.

TV Dillenburg U17 – BV Hungen U17 4:2: Im ersten Saisonspiel konnte der TVD-Nachwuchs direkt die ersten Punkte einfahren. Gegen durchaus starke Gäste stand es nach den Doppeln 1:1, in denen Louis Gubsch und Josefine Hof erfolgreich waren, während sich Lena Sommavilla und Lily Herrmann geschlagen geben mussten.

In den Einzeln musste dann nur Ole Bastian sein Spiel abgeben, die anderen Partien gewannen nacheinander Josefine Hof, Louis Gubsch und Lily Hermann. Damit legte der TVD-Nachwuchs einen gelungenen Start in die neue Spielzeit hin. Weiter geht es am 24. Oktober mit einem Auswärtsspiel bei der SG Stadtallendorf/Schröck.