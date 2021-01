Rollstuhlrugby mit Riedl: Wie Autoscooter auf einem Schachbrett

Das Spiel: Die paralympische Rugby-Variante wurde in den 1970er Jahren in Kanada entwickelt. Dabei versuchen zwei Mannschaften, die aus jeweils vier Leuten bestehen, im Angriff eine Art Volleyball ins gegnerische Tor zu tragen. Defensiv gilt es, die eigene Torlinie zu verteidigen. Unter Berücksichtigung mehrerer Regeln, beispielsweise muss der Ball spätestens alle zehn Sekunden geprellt oder abgespielt werden, entsteht ein schnelles und taktisch geprägtes Spiel. Die Nettospieldauer beträgt 32 Minuten, unterteilt in vier Viertel.

Das Spielfeld: Gespielt wird auf einem Basketballfeld (28 mal 15 Meter). An den Grundlinien ist jeweils ein Tor mit acht Metern Breite abgesteckt. Vor dem Tor gibt es eine 1,75 Meter tiefe Zone, die beim Verteidigen eine Rolle spielt.

Schadensklassen: Ein Spieler muss eine Einschränkung an mindestens drei Extremitäten (Arme und Beine) vorweisen. Je nach Schwere der Einschränkung wird ein Spieler einer Punkteklasse zugeordnet. Die Skala reicht von 0,5 Punkten (wenige Muskelfunktionen) bis zu 3,5 Punkten (viele Muskelfunktionen). Je niedriger der Wert, desto stärker wirkt sich die Einschränkung auf Fähigkeiten wie fahren, dribbeln oder passen aus. National darf eine Mannschaft, die auf dem Spielfeld steht, maximal sieben, international maximal acht Schadensklassenpunkte erreichen.

Der Sportrollstuhl: Abhängig von den Einschränkungen eines Spielers wird seine Aufgabe auf dem Feld bestimmt, und dementsprechend wird ein Defensiv- oder Offensiv-Stuhl gewählt. Beide Rollstühle sind festverschweißte und maßgefertigte Sonderbauten, die auf vollen Rollstuhlkontakt ausgelegt sind. Sie unterscheiden sich in der Ausführung des Stoßfängers (Bumper), den Abweisern (Wings) und den Rädern. Der Rollstuhl wird nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch zum Blockieren genutzt. Körperkontakt und Tacklings, die die Gesundheit gefährden, sind verboten. (Quellen: teamdeutschland-paralympics.de und koblenz-speedos.de)