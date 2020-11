Sauerwald holt Platz zwei bei „Hessen Open“

Laura Epp (TV Dillenburg) schrammte im Elite-Wettkampf der Damen 15/16 mit Rang vier nur knapp am Podest der „Hessen Open“ vorbei. (Foto: Tim Dannenberg)

DILLENBURG - (red). Die Trampolinturner des TV Dillenburg absolvierten bei den „Hessen Open“ ihren ersten Online-Wettkampf. Bei den offenen Landeswettkämpfen ergab sich nach langer Pause für die TVD-Athleten eine Wettkampfmöglichkeit, bei der die Übungen geturnt und per Videoaufzeichnung eingereicht wurden. Leia Orelié Sauerwald erreichte dabei den zweiten Platz.

Im August wurden die Weichen für einen Online-Wettkampf im Trampolinturnen gelegt. Anke Dannenberg, Landesfachwartin Trampolin im Hessischen Turnverband, legte die Basis für dieses Format, sodass sich Trampolinturner mit Abstand messen konnten.

Nachdem die Ausschreibung international auf vielen Kanälen verteilt wurde, durfte man sich über 350 Anmeldungen aus 32 Vereinen und acht Nationen freuen. Sogar aus Kanada, Großbritannien und Estland meldeten sich Teilnehmer an.

Der Modus wurde wie folgt festgelegt: Pro Turner mussten zwei Videos eingereicht werden, je eine Pflicht und eine Kür. So dezentral wie die Aufnahmen erfolgten, wurde auch die Bewertung durchgeführt. Es meldeten sich Kampfrichter aus aller Welt, da auch sie derzeit keine Einsätze hatten. Danach wurde dann ein Viertelfinale sowie ein Halbfinale und als letztes die Medaillenplätze mit einem neuen Video einer Kür ausgeturnt.

Aus Dillenburg schickte Trainerin Sabine Kölzer gleich 14 Sportler in verschiedenen Altersklassen an den Start. Aus ihrer Sicht war es absolut motivierend, wieder eine komplette Übung im Sporttrikot unter Anspannung zu turnen. „Die Wettkampferfahrung ist in diesem Jahr verloren gegangen und daher ist dieses Format für den Sport sehr wichtig“, erklärte Sabine Kölzer.

Ella Alberternst, Diana Epp und Henry Daub starteten beim Basis-Wettkampf der Altersklasse bis zehn Jahre und belegten die Ränge 20, elf und zehn. Maxim Reit startete in der AK 11/12 im Basis-Wettkampf. Durch einen tollen Vorkampf erreichte er das Finale der besten acht Trampolinturner. Es erfolgte eine Woche später eine erneute Videoaufzeichnung. Und am Ende des Wettkampfes erreichte Reit einen starken fünften Platz.

Gesina Klingelhöfer, Dalia Knopf, Till Peter, Mattis Becker und Stian Biener starteten in der Altersklasse 13/14 im Basis-Wettkampf. Klingelhöfer erreichte in einem stark besetzten Teilnehmerfeld Rang 26, Peter und Becker platzierten sich auf den Positionen elf und zehn. Jeweils auf Rang acht turnten sich Knopf und Biener, nachdem sie die nächste Runde erreichten.

Im Elite-Wettkampf wurden die gleichen Altersklassen angeboten, es waren aber höhere Anforderungen im Pflichtprogramm zu absolvieren.

In der jüngsten Altersklasse ging Leia Orelié Sauerwald an den Start. Schon nach dem Vorkampf lag sie auf Platz drei. Da das Teilnehmerfeld kleiner war, gab es hier nur noch den Durchgang der besten vier Turnerinnen. Sauerwald steigerte sie sich nochmal im Programm mit einer höheren Schwierigkeit und erzielte einen starken zweiten Platz.

Im Elite-Wettkampf der jungen Damen 15/16 hatten die Dillenburger Turnerinnen mit Laura Epp, Finja Weyershausen und Laura Brischke drei Starterinnen auf dem Trampolin. Laura Brischke erreichte nach dem Vorkampf den neunten Platz, verpasste damit aber die nächste Runde der besten acht. Epp und Weyershausen hingegen durften eine weitere Kürübung aufnehmen. Beide Teilnehmerinnen steigerten sich in der Schwierigkeit und zeigten jeweils einen Doppelsalto mehr im Programm. Weyershausen erreichte einen guten sechsten Rang. In der letzten Runde turnte sich Laura Epp mit Platz vier nur knapp am Podestplatz vorbei.

Bei den Damen Elite 17+ startete Alice Gehrmann für den TV Dillenburg. Sie erreichte nach dem Vorkampf die nächste Runde. Hier konnte sie sich in der Punktzahl der Kür steigern und belegte den achten Rang.

Der ehemalige Schützling aus Dillenburg, Jan Eike Horna, turnt jetzt in Bad Kreuznach am Olympia-Stützpunkt und nahm in der Elite-Klasse 17+ teil. Er erturnte sich Rang drei mit der zweitbesten Schwierigkeit der Gruppe. Horna qualifizierte sich damit für Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf, die mittlerweile aber abgesagt wurden.

Einen Wermutstropfen gibt es dennoch zu verzeichnen: So dezentral wie der Wettkampf durchgeführt wird, ist nach Abschluss auch die Siegerehrung. Die Urkunden werden automatisch per E-Mail an die Vereinstrainer gesendet.

Im kommenden Jahr soll erneut ein Online-Wettkampf ausgeschrieben und ausgetragen werde. Die Trampolinsportler vom Fuße des Wilhelmsturmes wollen dann wieder an den Start gehen.