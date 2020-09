2 min

Segelfliegerclub Hirzenhain richtet Jugendvergleichsfliegen aus

Und sie gehen in diesem Sommer doch noch einmal in die Luft. Der Segelfliegerclub Hirzenhain hat in Zusammenarbeit mit der Landesjugendleiter André Elskamp ein Vergleichsfliegen für junge Segelflugpiloten ausgerichtet und fünf Starter aus dem eigenen Verein platziert.