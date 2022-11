Stammplatz: Sieg ohne Trainer und mehrere Titel

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. (© Bär, Petrow, Röczey)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Mittelhessen - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Die HSG ist mit Erfolg zurück - jedoch immer noch ohne Trainer. Die Roten Teufel lehrt der Konkurrenz so langsam das Fürchten und die Giessen 46ers haben „zu hoch gewonnen”. Die Crossläufer aus Eschenburg glänzten bei der DM und im Fußball erreichte Lena Schaaf vier Tore in nur sieben Minuten. Nur beim TV Hüttenberg und den Volleyballerinnen in Waldgirmes läuft es nicht rund.

(Hinweis: weiterführende Links zu den Artikeln findet ihr am Ende)

Im Fokus:

Das erste Ende nach dem Neuanfang ist gut, aber es ist noch lange nicht alles gut: Jasmin Camdzic (r.) fährt in seiner Doppelrolle als Sportlicher Leiter und Interims-Cheftrainer mit der HSG Wetzlar einen wichtigen Sieg in Hannover ein. (© Florian Petrow) Handball - HSG Wetzlar: Erfolg ist zurück, neuer Trainer noch nicht da

Der Sieg in Hannover sorgt beim Handball-Bundesligisten von der Lahn für kurze Entspannung. Die Suche eines Nachfolgers des am Sonntag freigestellten Ben Matschke geht unvermindert weiter. Ob der neue Chefcoach bereits am 4. Dezember (Sonntag) beim Heimspiel in der Buderus-Arena gegen den THW Kiel auf der Wetzlarer Bank zu bewundern ist, bleibt die große Frage.

Eishockey - EC Bad Nauheim: Keeper Bick bringt Kassel zur Verzweiflung

Der EC Bad Nauheim lehrt der Konkurrenz in der Deutschen Eishockey-Liga 2 so langsam, aber sicher das Fürchten. In beiden Gipfeltreffen am vergangenen Wochenende setzten sich die Bad Nauheimer durch und haben sich damit fest in der Spitzengruppe etabliert. Dem 4:2 vom Freitag auf eigenem Eis gegen den Rangzweiten ESV Kaufbeuren ließen sie am späten Sonntagnachmittag im Hessenderby einen 3:1-Erfolg beim bislang so souverän aufgetretenen Spitzenreiter Kassel Huskies folgen.

Spruchreif - das Zitat zum Wochenende:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Der dazugehörige Artikel:

Gießen 46ers: „Unser Sieg ist zu hoch ausgefallen”

Cheftrainer Branislav Ignjatovic bremst zwar beim Basketball-Zweitligisten die Euphorie nach dem Erfolg in Bochum. Dennoch zeigt der Sieg: Die 46ers sind ein Playoff-Kandidat.

Weitere Meldungen:

Crosslauf - Eschenburger glänzen bei DM

Bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf hat sich Tobias Schulz (LC Eschenburg) den Titel in der Altersklasse M35 erkämpft. Einen weiteren DM-Titel holte sich in Löningen (Niedersachsen) das Eschenburger M30/35-Team in der Besetzung Tobias Schulz, Felix Thum und Stefan Thum. „Das war mehr, als wir erwartet hatten”, bilanzierte LCE-Trainer Peter Thum nach diesen Deutschen Meisterschaften.

Fußball - Lena Schaaf erzielt vier Treffer in nur sieben Minuten

Während die Fußballerinnen des 1.FFC Runkel wieder einen Punkt für den Klassenerhalt in der Verbandsliga gesammelt haben, ist der VfR 07 Limburg nun das bestplatzierte heimische Team in der Kreisoberliga.

Volleyball - Spielerinnen des TV Waldgirmes „ein bisschen geknickt”

Nichts zu holen in Wiesbaden: Auch aus der hessischen Ladeshauptstadt kehren Frauke Teßmer und ihre Teamkolleginnen vom TV Waldgirmes mit leeren Händen zuurück. (© Steffen Bär) Neunte Niederlage im neunten Spiel für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes. „Wir alle waren ehrlich gesagt bei der Heimfahrt schon ein bisschen geknickt, denn wir hatten uns mehr ausgerechnet”, fand Trainer Samuel Schoele offene Worte nach dem 0:3 (12:25, 10:25, 22:25) bei der Bundesliga-Reserve des VC Wiesbaden. Dass die Lahnauerinnen die aktuelle Spielzeit als Übergangssaison betrachten können, da es durch die Einführung einer sogenannten „2. Liga Pro” keine Absteiger geben wird, half dem Schlusslicht am Sonntagabend auch nicht weiter. Neunte Niederlage im neunten Spiel für die Zweitliga-Volleyballerinnen des TV Waldgirmes. „Wir alle waren ehrlich gesagt bei der Heimfahrt schon ein bisschen geknickt, denn wir hatten uns mehr ausgerechnet”, fand Trainer Samuel Schoele offene Worte nach dem 0:3 (12:25, 10:25, 22:25) bei der Bundesliga-Reserve des VC Wiesbaden. Dass die Lahnauerinnen die aktuelle Spielzeit als Übergangssaison betrachten können, da es durch die Einführung einer sogenannten „2. Liga Pro” keine Absteiger geben wird, half dem Schlusslicht am Sonntagabend auch nicht weiter.

Durch die Linse - das Foto:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Der dazugehörige Artikel:

Auch der heimische Zaubertrank hilft TV Hüttenberg nicht

Der Handball-Zweitligist lässt im Vorfeld nichts unversucht, um den Heimfluch zu brechen. Doch auch gegen den schwachen HC Elbflorenz reicht das im Sportzentrum nicht.