Dienstag, 30.06.2020 - 18:18
7 min
Stiefel, Helm, Mundschutz: Bei der Drei-Länder-Challenge müssen die Reiter ihre Ausrüstung ergänzen
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
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