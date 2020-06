7 min

Stiefel, Helm, Mundschutz: Bei der Drei-Länder-Challenge müssen die Reiter ihre Ausrüstung ergänzen

Die Drei-Länder-Challenge, das Turnier des Reitvereins Haiger-Rodenbach, muss in diesem Jahr unter besondere Hygienebedingungen stattfinden. Die "Corona-Edition" feierte am vergangenen Wochenende ihre Premiere. Fortgesetzt wird das Turnier am kommenden Samstag und Sonntag mit den Dressurprüfungen.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg