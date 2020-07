Turnen: verschoben auf 2021

Die Deutsche Turnliga (DTL) wird im Jahr 2020 keine Wettkämpfe in der Dritten Bundesliga der Frauen sowie in der Regionalliga der Frauen aufnehmen. Die Turnerinnen der TG Lahn-Dill, der Startgemeinschaft der Vereine TV Dillenburg und TSG Niedergirmes, wird also ohne Wettkampf bleiben. Die DTL-Abteilungsleiterin Frauen Bettina Ländle teilte dazu mit: "Es steht außer Frage, dass wir für das Turnen und die Liga brennen, weshalb wir uns die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht haben. Wir wissen auch, dass es für sämtliche Ansichten Pro- und Contra-Argumente gibt und wir mit einer Entscheidung nicht alle zufriedenstellen werden." Die Rückmeldungen auf eine Abfrage hätten aber ein klares Meinungsbild vermittelt. Man habe sich daher insbesondere wegen der unbefriedigenden Situation an vielen Standorten gegen eine Durchführung der Liga-Wettkämpfe entschieden. Ländle weiter: "In unsere Überlegungen sind neben vielen anderen Aspekten an oberster Stelle der Gesundheits- und Verletzungsschutz unserer Turnerinnen, die unterschiedlichsten Trainingsbedingungen (...), die organisatorischen Rahmenbedingungen, ebenso wie die auf die Vereine zukommenden Mehraufwendungen eingeflossen. Hinzu kommt, dass wir bereits eine Ausrichterabsage erhalten haben." Die Dritte Liga der Frauen und die Regionalliga der Frauen werden nun mit der der Einteilung der Saison 2020 in die Saison 2021 gehen. Die TG Lahn-Dill wird in der Dritten Liga Nord auf die Teams TG Kassel, TV Bodenheim, TuS Wüllen, KTG Hannover II, KTG Heidelberg, Herkenrath/Düsseldorf und BTW Bünde treffen. (jes)