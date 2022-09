TV Haiger lädt die Leichtathleten ein

Jetzt teilen:

HAIGER - Der TV Haiger ist im September im Stadion Haarwasen Gastgeber mehrerer Leichtathletik-Sportfeste mit Kreismeisterschaftswertung. Am 16. September werden ab 18 Uhr für die männlichen und weiblichen Klassen von den B-Schülern bis zu den Erwachsenen die Disziplinen Hochsprung und Diskuswerfen ausgetragen. Am 21. September stehen ab 18 Uhr für die männlichen und weiblichen Klassen von den A-Schülern bis zu den Erwachsenen der Weitsprung und das Kugelstoßen auf dem Programm. Am 24. September wiederum tragen ab 13 Uhr die männlichen und weiblichen B- und C-Schüler ihre Kreiseinzelmeisterschaften aus.