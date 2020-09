TVD nach der Pause chancenlos

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Nach respektabler erster Halbzeit zahlte der Basketball-Bezirksliga-Aufsteiger TV Dillenburg im zweiten Abschnitt mächtig Lehrgeld und unterlag zum Saisonauftakt daheim deutlich mit 49:77 gegen die Gießen Pointers IV.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste vor allem in der Defensive mehr als eine Schippe drauf, die Intensität überforderte die junge und in der Hinsicht unerfahrene Dillenburger Mannschaft. Nach solider Punktausbeute im ersten Abschnitt wurden nur noch magere 15 Punkte notiert, Gießen scorte konstant und gewann letztlich problemlos.

Auf den Saisonstart muss sich die neue zweite Mannschaft des TVD in der Kreisliga C noch gedulden. Der Sonntagsgegner TSV Krofdorf/Gleiberg IV hatte am Freitag seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.

Bezirksliga, TV Dillenburg - Gießen Pointers IV 49:77 (16:19, 34:37, 40:59): Mit viel Schwung starteten die Gastgeber wegen Corona vor leeren Rängen, doch die volle Ersatzbank unterstützte gut und machte nach dem Dreier von Christopher Jacobi zum 6:2 nach drei Minuten mächtig Lärm. Bis zur neunten Minute lag der TVD noch mit 14:13 vorne. Maßgeblich war Lars Müsse daran beteiligt, der den Gießener Center Zalatorius gut aus dem Spiel nahm und selbst sechs Punkte im Gießener Korb versenkte. Die Pointers fanden mit zunehmender Spieldauer immer besser in die Partie, gingen zum Viertelende mit 19:16 in Führung und bauten diese bis zur 16. Minute auf 29:24 aus. Der TVD stellte nochmal von Zone auf Manndeckung um, machte viel Druck auf den Ball und stibitze einige vom Gießener Spielaufbau. Der Dreier von Jannis Welsch zum 32:30 nach 18 Minuten brachte den TVD erneut in Front. Wieder zeigten sich die Gäste zum Viertelende konzentrierter und drehten den Spielstand zur Gießener 37:34-Pausenführung.

Nach der Halbzeit spielten die Pointers eine sehr intensive Manndeckung. Den Dillenburgern Spieler wurde das Anspiel sehr schwergemacht, je näher der Ball dem Korb war, desto höher wurde der Körperkontakt. Die Dillenburger Angriffsaktionen wurden unpräziser, viele Ballverluste waren die Folge. Nach dem 41:37 verlor der TVD vollkommen den Zugriff. Der Gießener 18:0-Lauf zum 59:37 (29.) war mehr als die Vorentscheidung. Im Schlussabschnitt stabilisierten sich die Gastgeber etwas, was aber auch an den Gießenern lag, die sich auf Spielkontrolle beschränkten. In der Offensive hatte der TVD aber nach wie vor Probleme, direkt am Brett zu punkten. Lars Müsse erzielte alle seine Punkte in der ersten Halbzeit, Johannes Hubl fand keinen Abschluss, die Gäste kontrollierten die Bretter nach Belieben und feierten einen ungefährdeten und hochverdienten Auftaktsieg.

"Die Intensität im Wettbewerb kann man im Training nicht simulieren. Einige junge Spiele wurden davon sehr überrascht. Dennoch bin ich mit der ersten Halbzeit und der Umsetzung des neuen Offensivkonzepts sehr zufrieden", lautete das Fazit von Coach Thomas Welsch. - TV Dillenburg: Jannis Welsch (14), Chris Jacobi (10), Lars Müsse (10), Efthimios Kalosin (5), Kristijan Milosevic (4), Nikita Klimowitsch (2), Daniel Gerth (2), Timon Schäfer (2), Tim Debus, Aaron Groß und Johannes Hubl.