TVD verteilt Gastgeschenke

DILLENBURG - (red). Vor dem Spiel wäre Coach Thomas Welsch vom Basketball-Bezirksligisten TV Dillenburg mit einer Niederlage mit sechs Punkten beim Vorjahresdritten Lich Basketball III sicher zufrieden gewesen. Doch Spielverlauf und Art und Weise, wie der TVD das zweite Saisonspiel verlor, waren ärgerlich und vermeidbar. Bei der 62:68 (37:25)-Pleite führten die Oranierstädter zwischenzeitlich mit 18 Zählern, doch individuelle Fehler im zweiten Abschnitt ließen keinen Überraschungserfolg zu. Die zweite TVD-Mannschaft siegte in der Kreisliga C souverän 76:50 (37:27) bei Lich Basketball V.

Bezirksliga, Lich Basketball III – TV Dillenburg 68:62 (8:25, 25:37, 45:46): Der TVD legte einen Blitzstart hin: Gewonnener Sprungball, erster Distanzwurf per Dreier durch Jannis Welsch, Ballgewinn in der Verteidigung, Schnellangriff durch Lars Müsse mit Foul abgeschlossen, Bonus-Freiwurf und nach 35 Sekunden lagen die Gäste bereits mit 6:0 vorne. Von diesem Start beflügelt, gelang Dillenburg nahezu alles. Schnelle Beine in der Verteidigung, sehr viel Tempo nach vorne und hochprozentige Abschlüsse brachten über 15:5 die 25:8-Führung zum Viertelende ein. Dass die Licher Trefferquote nicht so schwach bleiben würde, war den Gästen allerdings klar. Im Verlauf des zweiten Viertels stabilisierte sich die Offensive der Gastgeber. Mit viel Licher Power am Brett schrumpfte der Dillenburger Vorsprung von 18 Punkten auf zwölf Zähler zur Pause.

Der Start in die zweite Halbzeit gehörte den Bierstädtern. Dem 6:0-Lauf zum 31:37 folgte eine Auszeit, doch die Licher Intensität und Leidenschaft konnten nicht gestoppt werden. Der TVD war vollkommen raus aus dem Spiel, ein weiterer 13:2-Lauf der Gastgeber brachte die Wende zum 44:39 für Lich. Der Dreier von Jannis Welsch weckte den TVD auf, der offensiv wieder Antworten auf die harte Manndeckung fand. Zur letzten Viertelpause war der TVD wieder mit einem Punkt vorne. Bis zur 36. Minute entwickelte sich ein ausgeglichener Kampf mit vielen Führungswechseln. Doch auf Dillenburger Seite zeigte sich nun eine relativ hohe individuelle Fehlerquote bei den jungen Spielern. Ballverlust nach gewonnenem Defensivrebound, ein unnötiges Dribbling in der Offensive, schwaches Ausblocken des Angreifers beim Rebound: Lich verwertete die Ballgewinne konsequent und siegte mit 68:62.

„Wir hatten die Überraschung selbst in der Hand. Neben vielen individuellen Fehlern trug auch unsere katastrophale Freiwurfquote mit nur sechs Treffern bei 17 Versuchen zu der Fülle an Gastgeschenken und letztlich der Niederlage bei. Das Niveau der Bezirksliga ist deutlich höher wie in der Kreisliga, unser junger Kader muss schnell die richtigen Lehren ziehen, damit wir solche Spiele nicht mehr aus der Hand geben“, resümierte Coach Welsch. – TV Dillenburg: Lars Müsse (20) Jannis Welsch (13), Chris Jacobi (10), Efthimios Kalosin (7), Kristijan Milosevic (4), Nikita Klimowitsch (3), Daniel Gerth (2), Jan-Luca Reeh (2), Johannes Hubl (1), Aaron Groß.

Kreisliga C, Lich Basketball V – TV Dillenburg II 50:76 (8:18, 27:37, 34:61): Angeführt von einem sehr gut aufgelegten Alexander Jacobi gelang dem TVD ein Start-Ziel-Sieg ohne Führungswechsel. Ein 20:0-Lauf von 41:32 auf 61:32 war vorentscheidend. Neben vielen Punkten am Brett durch Nikita Klimowitsch und Kristijan Milosevic trafen gleich fünf Spieler per Dreier. – TV Dillenburg II: Alexander Jacobi (24), Kristijan Milosevic (13), Nikita Klimowitsch (8), Tim Debus (8), Maximilian Jung (7), Constantin Jung (7), Efthimios Kalosin (5), Lars Müsse (4), Billy Broschkus, Jan-Luca Reeh.